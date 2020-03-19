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حوادث

ضبط السائق المتهم في حادث موكب نائب محافظ قنا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

تمكنت إدارة مرور قنا، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، من ضبط السائق المتهم باقتحام موكب نائب محافظ قنا، وتسبب في مصرع مصور بديوان عام المحافظة و إصابة 4 آخرين، حيث تم إغلاق مداخل ومخارج سيارات النقل وضبطه بميدان الدولفين قبل محاولته الهرب من أجهزة الأمن.


كما جرى التحفظ على السائق ومساعده الذي كان يقود السيارة وقت الحادث، وكذلك السيارة المتسببة في الحادث، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


كان اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل " تريلا" مع موكب سيارات نائب محافظ قنا، نتج عنها سقوط سيارة المحافظة فى ترعة الكلابية و مصرع أحمد حامد الرشيدى" مصور ديوان عام محافظ قنا"، و إصابة 4 آخرين من طاقم إدارة العلاقات العامة بالمحافظة.


من جانبها تمكنت الأجهزة المعنية من انتشال سيارة المحافظة من ترعة الكلابية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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