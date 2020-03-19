برفقة شقيقتها .. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بالأبيض الجريء

نشرت الفنانة هيدي كرم مجموعة صور جديدة لها برفقة شقيقتها للاحتفال بعيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت هيدي كرم على الصورة "كل سنة وانتي طيبة يا أحلى واحدة جابها برج الحوت.





وتألقت هيدي كرم برفقة شقيقتها بإطلالة جريئة، مرتدية بلوزة باللون الأبيض، مكشوفة من الظهر لتكشف عن أنوثتها.





وظهرت بتسريحة شعرها الاعتيادية، حيث تركت خصلاته منسدلة أعلى كتفيها.





ووضعت اللمسات الجمالية الجريئة التي تناسب مع الإطلالة حيث استخدمت اللون الأحمر في الشفاه مع لمسات من الكنتور والبلاشر المميز.