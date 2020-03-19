أنجيلا ميركل: "أرجوكم .. كورونا أمر خطير فلنأخذه بجدية"

بعثت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، رسالة إلى شعبها بشأن فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في ألمانيا. وقالت "ميركل" في كلمة تليفزيونية،:" فيروس كورونا أمر خطير، فلنأخذه على محمل الجد، منذ الوحدة الألمانية لا بل في الواقع منذ الحرب العالمية الثانية .
وأضافت " ميركل " أنه لم يواجه بلدنا أي تحد يتطلب هذا القدر الكافي من التضامن والاتحاد العالمي." وهدأت من روع شعبها بقولها :" أنا متأكدة من أننا سنتجاوز هذه المحنة، لكن السؤال هو كم ستكون التضحية كبيرة، وكم عدد الذين سنخسرهم من أحبائنا."
وأكدت اننا :" نستطيع أن نقبل بالتقييدات الحالية وأن ندعم بعضنا البعض."