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توك شو

أنجيلا ميركل: "أرجوكم .. كورونا أمر خطير فلنأخذه بجدية"

الخميس 19/مارس/2020 - 03:12 م
ميركل
ميركل
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ريهام فيكتور
بعثت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، رسالة إلى شعبها بشأن فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في ألمانيا.  وقالت "ميركل" في كلمة تليفزيونية،:" فيروس كورونا أمر خطير، فلنأخذه على محمل الجد، منذ الوحدة الألمانية لا بل في الواقع منذ الحرب العالمية الثانية .


وأضافت " ميركل " أنه لم يواجه بلدنا أي تحد يتطلب هذا القدر الكافي من التضامن والاتحاد العالمي."  وهدأت من روع شعبها بقولها :" أنا متأكدة من أننا سنتجاوز هذه المحنة، لكن السؤال هو كم ستكون التضحية كبيرة، وكم عدد الذين سنخسرهم من أحبائنا."   


وأكدت اننا :" نستطيع أن نقبل بالتقييدات الحالية وأن ندعم بعضنا البعض."
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