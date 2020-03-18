ميركل: كورونا أسوأ أزمة تواجهها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن أزمة فيروس كورونا المستجد، هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، وصفت ميركل، اليوم الأربعاء، في خطاب تليفزيوني، فيروس كورونا بأنه أكبر تحد تواجهه ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.





وأضافت ميركل أن "الأمر خطير"، داعية المواطنين الألمان بأخذ الأمر على محمل الجد، والالتزام بالقيود والبقاء في منازلهم.



