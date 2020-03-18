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أخبار العالم

ميركل: كورونا أسوأ أزمة تواجهها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:49 م
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
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شيماء مصطفى
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن أزمة فيروس كورونا المستجد، هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، وصفت ميركل، اليوم الأربعاء، في خطاب تليفزيوني، فيروس كورونا بأنه أكبر تحد تواجهه ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضافت ميركل أن "الأمر خطير"، داعية المواطنين الألمان بأخذ الأمر على محمل الجد، والالتزام بالقيود والبقاء في منازلهم.

وكانت الحكومة الألمانية أصدرت، اليوم الأربعاء، أمرًا بفرض حظر للتجول في ولاية بافاريا، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قررت ألمانيا تحويل الفنادق والقاعات العامة إلى مستشفيات لمواجهة كورونا.

وسجلت ألمانيا اليوم الأربعاء، أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 552 حالة جديدة و26 حالة وفاة . 

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن السلطات قررت تعليق برامج استقبال اللاجئين على خلفية تدهور أزمة فيروس كورونا المستجد.
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