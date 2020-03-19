فى جولة بمطار القاهرة.. نائب وزير السياحة والآثار تتفقد مكاتب الوزارة وهيئة التنشيط

في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على صحة وسلامة السائحين والعاملين بقطاع السياحة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، قامت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بجولة تفقدية للمكاتب التابعة للوزارة وللهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، وذلك للاطمئنان على صحة العاملين بها وأنهم يتبعون إجراءات واشتراطات السلامة.



وخلال الجولة وجهت غادة شلبي جميع العاملين بالمكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

