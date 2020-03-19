بعد انتشاره في المحافظات الريفية.. هل كورونا يصيب الحيوانات.. الصحة العالمية تجيب

شهدت بعض المحافظات في مصر تفشي فيروس كورونا المستجد واصابة المئات به، حيث وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باتخاذ إجراءات وقائية مشددة بعد رصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.





ومن المعروف ان بعض المحافظات المصرية تشهد حياة ريفية يسودها تربية الحيوانات، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا في هذا المحافظات، هل يمكن ان يصيب الحيوانات؟





هل كورونا يصيب الحيوانات







قالت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي علي الانترنت انه على الرغم من تسجيل حالة إصابة كلب بعدوى كوفيد-19 في هونغ كونغ، فلا يوجد حتى اليوم دليل علمي على إمكانية انتقال عدوى كوفيد-19 فيروس كورونا من كلب أو قط أو أي حيوان أليف. فمرض كوفيد-19 ينتشر بشكل أساسي عن طريق القطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم. ولحماية نفسك من العدوى، نظف يديك بشكل جيد ومتكرر.







اخر اخبار منظمة الصحة العالمية







واضافت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي انها تواصل رصد آخر الأبحاث في هذا المجال وغيره من المواضيع المتصلة بكوفيد-19 فيرس كورونا وتحرص على تحديث هذه المعلومات كلما توفرت استنتاجات جديدة في هذا الصدد.





كيف تحمي نفسك من فيرس كورونا في الأسواق







ونوهت الصحة العالمية انه لحماية نفسك من فيروس كورونا ، عندما تزور أسواق الحيوانات الحية، تجنب الملامسة المباشرة للحيوانات وللأسطح الملامسة للحيوانات. وتأكد من اتّباع ممارسات السلامة الغذائية الجيدة في جميع الأوقات بتوخى العناية الواجبة عند التعامل مع اللحوم النيئة والحليب الخام وأعضاء الحيوانات لتلافي تلوث الأغذية غير المطهوة، وتجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.



فيروس كورونا في الحيوانات



فيروس كورونا لأى حيوان حتى الآن حيث تجرى كافة الطرق والاحتياطات اللازمة للوقاية منه. وكان الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل مديرية الطب البيطرى بالدقهلية اكد أنه لا يوجد أى حالات مصابة بـلأى حيوان حتى الآن حيث تجرى كافة الطرق والاحتياطات اللازمة للوقاية منه.

فيرس كورونا له اكثر من عِتْرَة تصيب الحيوانات بخلاف عِتْرَة كوفيد 19 ويوجد عترات تصيب الدواجن والقطط والخنازير والجمال والخفافيش ولها تحصينات يتم استخدامها منذ عشرات السنين مثل تحصين IB مرض الالتهاب الشعبي بالدواجن" . وأضاف" المنجى" انله اكثر من عِتْرَة تصيب الحيوانات بخلاف عِتْرَة كوفيد 19 ويوجد عترات تصيب الدواجن والقطط والخنازير والجمال والخفافيش ولها تحصينات يتم استخدامها منذ عشرات السنين مثل تحصين IB مرض الالتهاب الشعبي بالدواجن" .

واضاف "عِتْرَة الكوفيد الحالية لم يتم توفير تحصين خاص بها حتى الآن سواء الحيوان أو الانسان واضاف "بالنسبة للتعامل مع الحيوان لابد وان يكون بحظر شديد لان فيرس كورونا من الممكن أن يصيب الحيوان ولا يظهر عليه ولكن يتحور ويصيب الانسان".

وتابع المنجى" يوجد فريق التقصي الوبائى بالمديرية يقوم بسحب العينات العشوائية من الحيوانات والمزارع وتحليلها للتأكد من خلوها من الفيروس و لابد من ارتداء القفازات وغطاء الرأس وغطاء القدم والكمامة والبالطو وذلك بشكل مستمر لحماية للطبيب البيطرى من اى امراض مشتركة حيث ان هذه من وسائل حماية الطبيب البيطرى وقواعد الأمان الحيوى المتبعة بالمديرية منذ سنوات حتى لا يتسبب الطبيب بنقل عدوى من مزرعة لأخرى او يتسبب في اصابة نفسه مضيفا بأنه يتم رش المنازل والحظائر بالمواد المطهرة حماية ووقاية من أن فيرس كورونا ".



