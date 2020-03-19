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أخبار العالم

العاهل السعودي يوجه الشكر للحكومة والعاملين بالصحة

الخميس 19/مارس/2020 - 08:22 م
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
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شيماء مصطفى
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الشكر لكل الجهات الحكومية على جهودها، وخاصة العاملين في المجال الصحي.

وأكد الملك سلمان، في كلمة له اليوم الخميس، أن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وأشار إلى أن مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب لا تتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات.

ولفت الملك سلمان إلى أن الدولة تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.
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