تطهير وتعقيم مكاتب المعاهد الأزهرية بـ الأقصر

شرعت الإدارة الزراعية بمنطقة الأقصر الأزهرية في عملية تعقيم وتطهير مكاتب المنطقة ومعهدي الشيخ الطيب وفتيات الأقصر وذلك في إطار تطبيق المنطقة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)ومن أجل الصحة العامة تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.





حيث قام المهندس طارق الرشيدي المشرف على الإدارة الزراعية بمنطقة الأقصر الأزهرية بمساعدة عمال المنطقة في رش المكاتب والأسطح والأرضيات بالمنطقة ومعهدي الشيخ الطيب وفتيات الأقصر .





وأكد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، أن عمليات التطهير والتعقيم تأتي حرصًا على سلامة العاملين والمترددين علي المنطقة وللتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية ؛ وشدد على العاملين بإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة على أن يتم تعقيم باقي المعاهد وفقًا للخطة المعتمدة .



