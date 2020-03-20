AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر أمين: الأسبوع الثالث هو الفيصل فى مواجهة كورونا.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامي تامر أمين، إن اليوم الجمعة سيكون بداية الأسبوع الثالث لبدء أزمة فيروس كورونا، مردفا:"الإسبوع القادم هو مربط الفرس وسيحدد مصيرنا مع كورونا".

وتابع أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" الإسبوع الثالث يحسم الجدل وسيحدد هل إستطعنا محاصرة الفيروس وتقليل انتشاره وشفاء الحالات الموجودة أو لا قدر الله العكس".

وأوضح:"الإسبوع الثالث حدد انتشار المرض في كل الدول السابقة، فإما أن نذهب في سكة إيران وإيطاليا وإما نذهب في سكة الصين ونعلن النجاة من المرض".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 /3 /2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يارب تكونوا انبسطتوا.. تامر أمين يعلق على ظهور ثالث حالة كورونا فى مصر .. شاهد

كفاية التوتر.. تامر أمين يكشف عن خطورة الشائعات حول كورونا.. فيديو

أخبار التوك شو | الأرصاد تكشف عن حالة طقس غير مسبوقة يومي الخميس والجمعة.. إعلامي يسب الإخواني محمد ناصر: إخص على البطن اللي شالتك

الجزائر تعلق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا بسبب كورونا

دخلنا في الجد.. تامر أمين يظهر على الهواء ومعه كحول طبي ..شاهد

توك شو.. تعرف على خسائر الدولة بسبب كورونا.. أحمد موسى يعلن الطوارئ لمواجهة الفيروس

ترشيحاتنا

للاشتباه في إصابتها بـ كورونا.. شاب عشريني يعتدي بالضرب على امرأة حامل

جنات: غادة عبدالرازق توسطت لجوزي بعد ما رفضته 4 سنين.. وهشام عباس سبب موافقتي

حكم ترك صلاة الجمعة في المسجد بسبب فيروس كورونا؟.. الإفتاء ترد

وزير التعليم: لم ولن يتم حذف أي جزء من أي منهج.. فيديو

لو ملقتش كحول.. إليك بديل قوي للمطهرات بعد ارتفاع أسعارها

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

AdvertisementS

مصير امتحانات النقل وتوابع تعليق الدراسة.. بيان وزير التعليم

وزير التعليم يحسم مصير تعليق الدراسة وموقف الامتحانات

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

شيخ الأزهر يعلن اتباع نفس الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبوت الشراشيب.. جويل مردينيان تثير الجدل بإطلالة غريبة

إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل

حقيقة إعلان شركة تويوتا مسابقات من أجل الفوز بسيارة جديدة