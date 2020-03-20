تامر أمين: الأسبوع الثالث هو الفيصل فى مواجهة كورونا.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن اليوم الجمعة سيكون بداية الأسبوع الثالث لبدء أزمة فيروس كورونا، مردفا:"الإسبوع القادم هو مربط الفرس وسيحدد مصيرنا مع كورونا".





وتابع أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" الإسبوع الثالث يحسم الجدل وسيحدد هل إستطعنا محاصرة الفيروس وتقليل انتشاره وشفاء الحالات الموجودة أو لا قدر الله العكس".





وأوضح:"الإسبوع الثالث حدد انتشار المرض في كل الدول السابقة، فإما أن نذهب في سكة إيران وإيطاليا وإما نذهب في سكة الصين ونعلن النجاة من المرض".





وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 /3 /2020.



