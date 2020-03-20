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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار الغلق ويحذر المخالفين.. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:02 ص
محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار الغلق ويحذر المخالفين.. صور
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كتب محمد الغزاوى
اجرى اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد مساء أمس الخميس جولة تفقدية لمتابعة مدى تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والمقاهى  ، وذلك فى إطار تنفيذ قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء  الذى صدر اليوم بشأن اغلاق المحلات والمطاعم والمقاهى من بعد السابعة مساءا حتى السادسة صباحا  ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس المستجد ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ .

واشاد محافظ بورسعيد  باستجابة الغالبية العظمي من أبناء المحافظة لقرار الغلق، موكدا أنه ليس بجديد علي أبناء بورسعيد في الوقوف صفا واحدا  مع  الاجهزة التنفيذية وهو ماظهر جليا في التعاون لمواجهة الفيرس المستجد .

وخلال جولته التفقدية ، حذر المحافظ المخالفين للتعليمات مؤكدا على تطبيق العقوبة على من لا يلتزم بقرارات الدولة بشأن قرار الغلق  لافتا إلى  ضرورة الالتزام بهذه التعليمات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

وحرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين ، لتوعيتهم بخطورة المرحلة الراهنة وأهمية الالتزام بالتعليمات  وعدم المخالفة لها  والتى من شأنها تسبب ضررا للجميع مشيرا أن  الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية يجب تنفيذها على اعلى درجة من الدقة حتى نستطيع التغلب على تداعيات الفيروس المستجد.

انتظمت محافظة بورسعيد فى السابعة مساء اليوم بقرار غلق المحلات والكافيهات والمولات والمطاعم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بإغلاق المحلات فى السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

ونفذت معظم محلات المحافظة التى شملها القرار الاغلاق طواعية ، وبادروا هم بالتنفيذ من اجل مواجهة  تداعيات فيروس كورونا المستجد.
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار الغلق ويحذر المخالفين.. صور
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار الغلق ويحذر المخالفين.. صور
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار الغلق ويحذر المخالفين.. صور
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار الغلق ويحذر المخالفين.. صور
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار الغلق ويحذر المخالفين.. صور
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار الغلق ويحذر المخالفين.. صور
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار الغلق ويحذر المخالفين.. صور
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار الغلق ويحذر المخالفين.. صور
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار الغلق ويحذر المخالفين.. صور
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار الغلق ويحذر المخالفين.. صور
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