لن تفرق بينهما.. زفاف أم وابنتها في نفس اليوم وشهر عسل واحد.. صور

رغم وجود فارق سن بينهما 18 عامًا لن تستطيع التفرقة بين الأم وابنتها التي بدتا مثل التوأمتين، ونتيجة لقربهن الشديد من بعضهن البعض قررت الأم الهولندية الزواج مع ابنتها في نفس اليوم وقضاء شهر العسل سويًا.





تعتبر «أيسلنج سيسليكاوسكيين» وأمها «تريشا دافي» صديقتين مقربتين، لذلك عندما وقعت كل منهن بالحب في نفس الوقت، قررن الاحتفال بيوم زفافهن سويًا وفقًا لصحيفة مترو.





بل وذهب الثنائي وأزواجهن الجدد في شهر العسل معًا، وتبلغ الابنة من العمر 35 عامًا بينما تبلغ أمها الـ53، ورغم ذلك كانتا دائمًا "أفضل الأصدقاء".





عندما عقدت الابنة خطبتها قررت عدم تحديد موعد زفافها إلا بعد أن ارتبطت أمها، رفضت الأم في البداية الفكرة لأنها لم تشأ أن تفسد يوم زفاف ابنتها، لكنهم سرعان ما غيروا رأيهم بعد أن أدركوا كم سيكون اليوم مميزًا إذا تشاركوا سويًا.





قامت الأم بالفعل بحجز وتخطيط حفل زفافها برفقة ابنتها، واختارت جميع التفاصيل الدقيقة، ولجعله أكثر خصوصية لم يخبر الأزواج الضيوف أنه احتفال مشترك حتى فاجأوهم في اليوم نفسه.