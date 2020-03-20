السعودية تعلن تعليق الرحلات الداخلية لـ14 يوما بدءًا من صباح غد السبت

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة من صباح السبت.





وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ).





وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم. وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في أكثر من 170 دولة حتى الآن. فقد قررت حكومة المملكة ما يلي :

أولًا : تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ السبت 21 مارس 2020، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.





ثانيًا : تعليق نشاط الحافلات بأشكالها كافة لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ، عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية، بموجب خطابات تصدر من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة.





ثالثًا : تعليق نشاط سيارات الأجرة لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ، باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، بحسب ما تقدرها الهيئة العامة للطيران المدني، ويقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات.

وتقوم الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى لحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل.





وتتولى الجهات الأمنية متابعة إيقاف الحافلات وسيارات الأجرة لحين انتهاء فترة التعليق.





رابعًا : تعليق خدمة القطارات لجميع المشغلين لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ ، ويشمل ذلك؛ خط الرياض الدمام مرورًا ببقيق والهفوف، وخط الرياض الجوف مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل، وقطار الحرمين السريع. واستمرار قطارات النقل التجاري ويشمل ذلك قطار البضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والميناء الجاف في الرياض، وقطار التعدين الخاص بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار".





والاستمرار في تسيير عبارات النقل بين جازان وجزيرة فرسان مع تقليص عدد المسافرين إلى 100 شخص في الرحلة الواحدة، يراعى فيها الموظفون وسكان جزيرة فرسان، وعدم السماح بالسفر من خلالها لأغراض سياحية.

واستمرار عمل سفن البضائع وفق برنامجها المعتاد، مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.





وقد نص القرار على مراعاة ألا يشمل التعليق وسائل النقل المختلفة المتعلقة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والخدمات والسلع الأساسية كالغذاء والطاقة والماء والاتصالات ونحوها، والشحن الجوي والتنقلات الأمنية الضرورية، وأن يكون ذلك بناء على ما تقدره اللجنة المعنية بالتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة كافة.