جوجل يغير شعاره لـ الحث على غسل الأيدي بالماء والصابون.. فيديو

غير محرك البحث جوجل شعاره إلى فكرة تحث على اهمية غسل الايدي لمدة 20 ثانية جيدا بالماء والصابون، كرسالة توعية لكل من يستخدم الإنترنت بضرورة غسل الأيدي باستمرار.





وتغير شعار جوجل إلى شخص يغسل يديه باستمرار تحت الماء الجاري، مستخدما مادة منظفة، ويقف بجوار الايدي رجل أنيق يحمل ساعة في يديه لحساب المدة اللازمة لتطهير الأيدي بغسيلها، وهو إجناز سيميلويس المعروف بـ (والد مكافحة العدوى) مكتشف تطهير الأايدي باستخدام مادة منظفة كالصابون والمياه.





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وتأتي فكرة الشعار بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد_19) حول العالم، كوباء عالمي بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، والتي أوصت بـ 3 طرق لتطهير الأايدي إما بغسلها بالماء والصابون أو مادة منظفة، أو استخدام الكحول الإيثيلي بنسبة 70% أو مادة الكلور المخففة.







