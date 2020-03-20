AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

صلاة الجمعة .. وزير الأوقاف يبكي داعيا برفع الوباء عن البلاد

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:07 م
صلاة الجمعة .. وزير
صلاة الجمعة .. وزير الأوقاف يبكي بشدة ويدعو برفع الوباء
Advertisements
محمد شحتة
ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، من مسجد ماسبيرو بعنوان: "الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء وطاعة ولي الأمر".

ودخل وزير الأوقاف، في نوبة من البكاء الشديد، خلال تضرعه بالدعاء إلى المولى عزوجل لرفع البلاء والوباء عن البلاد قائلا "اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا".

وشهد مسجد ماسبيرو، في صلاة الجمعة اليوم، قياس درجات الحرارة لجميع المصلين قبل أداء صلاة الجمعة تجنبا من انتشار فيروس كورونا.

وأكد وزير الأوقاف على ضرورة الأخذ بالأسباب في الوقاية من الأمراض وخاصة وقت انتشار الوباء.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن رفع البلاء عن الناس له أسباب ظاهرة يعلمها الناس وأسباب باطنة يعلمها أهل الإخلاص والإيمان لأن الله يقول لنبيه "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بمسجد ماسبيرو، بعنوان الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء"، أن الأسباب الظاهرة لرفع البلاء، تكمن في الأخذ بالأسباب ومنها طاعة ولي الأمر في إدارة الأزمة أو الكارثة التي تحل بالبلاد.

وأشار إلى أن الإلتزام بتوجيهات الجهات الرسمية في البلاد وبخاصة الطبية وما يصدر عنها من تعليمات هو واجب شرعي ووطني وإنساني.

وأوضح، أن الإنسان إذا أصابه مرض فهو من نفسه يتوجه فورا للجهات المختصة وهى المستشفى، فهو من نفسه مقتنع أن يأخذ بتوجيهات الجهات الرسمية وعليها أن يفعل ذلك وقت المرض ووقت الصحة، فالوقاية خير من العلاج.
وشدد على ضرورة غسل اليدين بصورة مستمرة للوقاية من المرض، منوها أن الإنسان الذي يحرص على الصلاة يغسل يديه على الأقل ثلاثين مرة في اليوم من خلال الوضوء لكل صلاة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يوضح كيفية رفع البلاء وآداب التعامل مع المحن والأزمات

وزير الأوقاف يوجه بتعليق اجتماعات اللجان العلمية بالأعلى للشئون الإسلامية لنهاية رمضان

وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف يصدر قرارات جديدة بشأن صلاة الجمعة غدًا.. تعرف عليها

اعرف كل تعليمات وزارة الأوقاف بشأن صلاة الجمعة.. و16 قرارا للحد من انتشار كورونا

الأوقاف: لا يوجد حرج في صلاة المواطنين بمنازلهم اليوم

ترشيحاتنا

حياة شعبنا أهم من ملايينك.. رئيس صربيا يهدد مهاجم ريال مدريد بالسجن

حفاظا على الأرواح.. لواء شرطة وضباط يغلقون المقاهي والمطاعم بأنفسهم

حافظ على نفسك.. هانى الناظر يقدم نصائح للوقاية من كورونا

قرارات حاسمة من التموين لمواجهة فيروس كورونا المستجد

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم

مفاجأة لأطباء وممرضي الحجر الصحي بـ بورسعيد.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم

بمكياج صاخب وفستان ملفت.. منة عرفة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

هل ارتداء القفازات يحمى من الإصابة بفيروس كورونا؟