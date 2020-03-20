نجوم الفن يرتدون الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.. شاهد

حرص العديد من نجوم الفن، على ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد، حفاظا على أنفسهم من العدوى خاصة وإنهم يضطرون النزول من أجل العمل والتصوير، وكان هؤلاء أبرز النجوم:





دينا الشربيني





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صورة لـ دينا الشربينى ترتدى الكمامة والقفازات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتتسابق أسرة مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربينى الزمن من أجل الانتهاء من المشاهد استعدادا لعرضه خلال موسم شهر رمضان المقبل، وقبل حدوث أى مفاجآت بعد الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، والمسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة.









كارول سماحة





نشرت كارول سماحة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو لها أثناء تواجدها بالمطار وهى ترتدى كمامة، وتنصح فيه المسافرين بارتداء الكمامات.

وعلقت كارول سماحة على الفيديو قائلة: "الحذر واجب # كورونا للسفر بأمان، وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعيها، وعلق بعضهم قائلا: "اكيد الله يحمينا ، يحفظك ربي ويرعاكي ، الله يحمي كل الناس".

كانت كارول سماحة أحيت واحدة من أضخم حفلات أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور عدد كبير من مشاهير الفن والمجتمع ولفيف من أسر الشهداء، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة.









أحمد شامي



شارك أحمد شامي مطرب فريق واما، جمهوره بصورة جديدة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر "شامي"، في الصورة وهو يرتدي "كمامة" وعلق على الصورة قائلا: " أنا معرفش ليه واخدين الموضوع بطريقة سهلة واستسهال.. ماشي كل حاجة علي الله.. بس ليه عايز تتعب وتمرض.. انا داخل مطار مصر مكنش في حد من العاملين لابس كمامة.. ولا أي احتياطات خالص الموضوع مش هزار يا اخونا".

وأردف شامي قائلا :"المرض بيبان عليك بعد حوال ١٤ يوم هتكون انت نقلت الفيروس لاهل بيتك و جيرانك و اي حد بتقابله يا ريت ناخد بالنا و ربنا يحفظنا جميعًا يا رب و يحفظ مصر"

يذكر أن آخر الأعمال الفنية لـ أحمد شامي مشاركته في مسلسل "الخانكة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وماجد المصري وغيرهم من نجوم الدراما.

ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل







نيكول سابا





نشرت نيكول سابا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها وهي تردى كمامة وكتبت عليها :"الوقاية خير علاج ، فيروس كورونا "

وجاءت تعليقات الجماهير كالتالى : "الله يحفظك حبيبتى " وأضاف آخر " الوقاية أهم من العلاج أحسنتى ".

على جانب آخر تستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحي حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية .

أحلام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد "تويتر"، صورة لكمامة مرصعة بالألماس، كتب عليها كمامة الفنانة أحلام، بينما قامت المطربة الإماراتية بإعادة نشرها عبر حسابها الشخصي على تويتر.

وغردت أحلام قائلة: "لا تروجوا لسنة ٢٠٢٠ على انها سنة شؤم، لا كتابة ولا قول ولا استهزاء، ولا تتفاعلوا مع ما ينشر بغباء، فانت وحدك تدفع ثمن التشاؤم وسوء الظن بالله تعالى".

وتابعت قائلة "لا يحدث أي أمر إلا بإرادة الله رب العالمين، وأن أمر المؤمن كله خير، وأهلًا بجميع أقدار الله بالرضى والتسليم بما يكتبه لنا الله #الحمد_لله".

عمرو سعد

حرص عمرو سعد علي ممارسة عمله بشكل طبيعي دون أي تعطيل وتواجد في بيروت لعدة أيام للتعاقد على عمل فني ضخم ، ولم يهتم نهائيا بالتحذيرات التي تصدر وحرص عمرو علي ارتداء كمامة فقط خلال رحلة عودته من مطار رفيق الحريري إلي القاهرة.

وكان بصحبة عمرو سعد خلال الرحلة المنتجة سارة الطباخ المشرف علي أعماله الفنية، بينما عمرو سعد تعاقد علي فيلمين سينمائيين يبدأ تصوير إحداها مع آخر مارس الحالي.

يذكر أن سارة الطباخ تعانى من أزمة مع المطرب تامر عاشور حيث تقدم بشكوى ضدها فى نقابة المهن الموسيقية لفسخ التعاقد الذى يجمعهما منذ عدة أشهر.

جوهرة



