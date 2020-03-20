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رياضة

من منازلهم.. كارتيرون يضع برنامجا تدريبيا للاعبي الزمالك

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:21 م
كارتيرون المدير الفني
كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، علي وضع برنامج تدريبي خاص للاعبين لتنفيذه في المنازل في ظل حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات.

وأخطر الجهاز الفني اللاعبين بضرورة الالتزام بالبرامج التدريبية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية في الفترة الحالية تحسبا لعودة النشاط الرياضي في أقرب وقت.


ويقوم الجهاز الفني بمتابعة مدى التزام اللاعبين بتنفيذ البرامج التدريبية الموضوعة لهم أثناء فترة الراحة.


وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع إضافي على أن يعود الفريق للتدريبات يوم السبت بعد المقبل.
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