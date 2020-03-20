من منازلهم.. كارتيرون يضع برنامجا تدريبيا للاعبي الزمالك

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، علي وضع برنامج تدريبي خاص للاعبين لتنفيذه في المنازل في ظل حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات.