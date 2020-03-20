كورونا يضرب البهنسا.. شاهد| المنطقة الأثرية خالية من السياح لأول مرة

بسبب فيروس كورونا، أصبحت منطقة آثار البهنسا في بني مزار بالمنيا ولأول مرة خالية من زوارها اليوم الجمعة بعد تنفيذ تكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بغلق آثار البهنسا فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.





كان المحافظ أصدر عدد من القرارات في وقت لاحق تتضمن مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث كلف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا، لحين إشعار آخر، كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والاحياء والمراكز والمدن والمديريات





كما قرر المحافظ، منع تدخين الشيشة منعًا باتًا داخل كافة المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية، لجميع مراكز، ومدن، وقري، محافظة المنيا ، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين لهذا القرار.



وقرر المحافظ ايقاف جميع الأسواق الاسبوعية بمراكز المحافظة، ووجه ، مديرية التموين بالبدء في تنظيم حملات مكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة

كما قرر الغاء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.







