وزارة الزراعة تقوم بتطهير مئات المصالح الحكومية بالمحافظات للوقاية من فيروس كورونا.. صور وفيديو

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه في في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة الزراعة قامت هيئة الخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات في تطهير المئات من المصالح الحكومية خلال الفترة من 14- 20 مارس وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والذي أكد أن هناك توجيها من وزير الزراعة بتسخير إمكانيات الوزارة لمساعدة أجهزة الدولة في تطهير كافة المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا.

وتضمن تقرير هيئة الخدمات البيطرية المواقع التي تم تطهيرها على مستوى الجمهورية وجاء فيه:









اسوان

ديوان عام مديرية الطب البيطري و المباني والمكاتب والمساحات المحيطة التابعة لمديرية الطب البيطري - الوحدات البيطرية التابعة للمديرية- كلية الدراسات الاسلامية.





السويس ديوان عام مديرية الطب البيطري





بورسعيد مديرية الطب البيطري





القاهرة

حي منشية ناصر - جهاز مدينة 15 مايو - مديرية التربية والتعليم حي الوايلي العباسية - مديرية التضامن الاجتماعي بحي عابدين - مديرية التموين بالسيدة زينب - مجازر اللحوم بالقاهرة (المجزر الالي بالبساتين - مجازر المرج - مجزر طره - مجزر حلوان ) - جهاز مدينة الشروق - مبني جهاز مدينة الشروق - بعض المباني الحكومية بمدينة الشروق - مخر السيول في مدينة 15 مايو والمباني المجاورة - منطقة الزرايب كاملة بحي منشاه ناصر - جميع مجازر الدواجن بالقاهرة - مقر حي حلوان - جهاز مدينة القاهرة الجديدة - سوق العبور بالسلام 2.





المنوفية

ادارة اشمون البيطرية - ادارة بركة السبع - ادارة شبين الكوم - ادارة السادات - ادارة تلا.





البحيرة

مجزر كوم حماده - مديرية الطب البيطرى - ادارة ايتاى البارود البيطرية- ادارة كوم حمادة البيطرية - ادارة دمنهور ادارة ادكو البيطرية وبعض الوحدات البيطرية - مساجد (المحجة البيضاء ومسجد النور) وكنيسة (الرسولين بطرس وبولس والسيدة العذراء مريم بالنوبارية) ومدخل مدينة النوبارية - مجمع الادارات النوبارية - مجمع البنوك - سلالم جهاز النوبارية سلم المشاه - المقاهي والكافيهات بالنوبارية- براميل النظافة بالنوبارية والكتلة السكنية - ادارة تامين الطرق بالنوبارية - وحدة المطافي بالنوبارية- قسم شرطة النوبارية- المستشفي العام بالنوبارية - نقطة شرطة ابو بكر الصديق بالنوبارية - الشهر العقاري بالنوبارية - الادارة البيطرية بادكو والوحدات التابعة لها - مدرسة احمد زويل الابتدائية بادكو - مدرسة ادكو الاعدادية الحديثة - مكتب بريد ادكو - ادارة ادكو للشئون الاجتماعية - الادارة البيطرية والوحدة البيطرية بابو المطامير - مدرسة احمد ياسين والاماكن المحيطة بها بابو المطامير - الادارة البيطرية بشبراخيت والدلنجات و ايتاي البارود - السجل المدني بالنوبارية - النوبارية (مبني المراقبة والتعاونيات - هندسة الكهرباء - مبني البريد ) - وادي النطرون (الوحدة المحلية - مستشفي اليوم الواحد - المطافي - مركز الشرطة - التضامن الاجتماعي - المرور ) - حوش عيسي ( مبني الارشاد الزراعي - الجمعية الزراعية - المنازل - وحدة الكردود).





الإسماعيلية

ديوان ادارة التل الكبير البيطرية - ديوان ادارة مركز الاسماعيلية البيطرية - ديوان ادارة القنطرة شرق البيطرية- ديوان عام المديرية - ديوان ادارة ابو صوير البيطرية - ديوان ادارة القنطرة غرب البيطرية - ديوان ادارة فايد البيطرية - مديرية الامن بالاسماعيلية - شرطة البيئة والمسطحات - الامن الوطني - مديرية الطرق والنقل بالاسماعلية - التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة - مبني الاذاعة والتليفزيون.





الوادى الجديد

ديوان عام مديرية الطب البيطري - الادارة البيطرية بالخارجة وعدد 6 وحدات تابعة والادارة البيطرية بالداخلة و11 وحدة بيطرية تابعة - الخارجة ( قصر ثقافة مدينة الخارجة - بنك الائتمان الزراعي - مديرية الشباب والرياضة - الثقافية الجماهرية بموط). الفرافرة ( الادارة البيطرية وعدد 5 وحدات تابعة - الوحدة المحلية لمركز ومدينه الفرافرة) - مبني الامن الوطني بالخارجة - استراحة نائب المحافظ بالخارجة - مديرية القوي العاملة الخارجة - قصر ثقافة الفرافرة وباريس والداخلة- مدرسة والوحدة المحلية بقرية الجديدة - مبني الوقود بالفرافرة - الادارة البيطرية بباريس والمجزر - الادارة البيطرية ببلاط - الوحدة البيطرية ببلاط (3) - جميع مساجد مدينة الخارجة وقراها (325 مسجد)- المدرسة الثانوية الجديدة بالداخلة - عدد 7 مساجد بالقلون بالداخلة - مركز شباب المعصرة بالداخلة - مدارس الموشية والمساجد بالداخلة - الوحدة المحلية بالقون بالداخلة - عدد 65 مسجد بالفرافرة - مبني مرور مركز الفرافرة - عدد 5 وحدات بيطرية بباريس - الوحدة المحلية لقري تنيدة ببلاط - قلئية الطفل ببلاط - جميع المساجد بمركز الفرافرة والخارجة - مدرسة شرق بولاق.





مطروح

ديوان عام مديرية الطب البيطري - ديوان عام المحافظة - المطافي - جميع الوحدات البيطرية - مديرية الامن - المطافى - مديرية الطب البيطرى - بنك CIB- الحماية المدنية - مكتب المخابرات العامة - مديرية التربية والتعليم - قسم شرطة - مكتب البريد الرئيسي- السنترال العمومي - الرقابة الادارية - السجل المدني - الشهر العقاري الرئيسي - قسم الترحيلات - معسكر قوات الامن المركزي - التاهيل الصحي - قسم شرطة السلوم - مديرية التموين - النيابة الادارية - المدارس - المنفذ البري والجمارك بالسلوم - مجلس مدينة السلوم - قسم شرطة السلوم - تطهير المساجد والاسواق بجميع مراكز مرسي مطروح من الحمام الى سيوة والسلوم.





القليوبيه

ديوان عام مديرية الطب البيطري والإدارات الخارجية والوحدات التابعة لها- المجازر - المحافظة - مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية.





بنى سويف مديرية الطب البيطري





البحر الأحمر

ديوان عام مديرية الطب البيطري - الوحدات البيطرية التابعة للمديرية - ديوان مديرية الزراعة - تطهير الكنائس والمساجد - مديريات الخدمية بالمحافظة.





الدقهلية

بلقاس (المستشفي - مبني الادارة - مجلس المدينة - المسجد الكبير - سوق الماشية - قسم شرطة - الادارة الزراعية - مدرسة بلقاس الاعدادية بنين ). المنصورة ( اربع مساجد - ديوان المديرية - ديوان المحافظة - مقر الامن الوطني - مقر الرقابة الادارية - مقر المخابرات العامة - سجن المنصورة العمومي - ادارة شرطة النجدة - ادارة شرطة المرافق - الادارة العامة للمرور - مديرية الامن - قوات الامن المركزي - موقف الاتوبيس الدولي والقديم - مكاتب البريد - مصلحة الشهر العقاري - مديرية الاسكان - جهاز شئون البيئة - مستشفي المنصور العام). دكرنس ( مبني الادارة - مستشفي الحميات - مستشفي الصدر - مبني مجلس المدينة - نادي دكرنس الرياضي - الضرائب العقارية - مستشفي دكرنس العام). بني عبيد ( مبني الادارة - مستشفي بني عبيد - مدرسة بني عبيد الزراعية - مجلس المدينة - مامورية الضرائب العقارية). اجا ( مبني الادارة - مجلس المدينة - جمعية تنمية المجتمع ) . نبروة ( مبني الادارة - مستشفي نبروة - اسعاف - مطافي - قسم شرطة ). الجمالية (مبني الادارة). جمصة ( مبني الادارة - السجن - مستشفي جمصة - مجلس المدينة). السنبلاوين (مبني الادارة - مبني الضرائب العقارية ). شربين ( مبني الادارة - مجلس المدينة - المحكمة - النيابة الادارية - الشهر العقاري - المستشفي). طلخا ( مبني الادارة - مجلس المدينة - المحامي العام - نيابة المرور - نيابة الاسرة والنيابة الاقتصادية - ادارة الاوقاف - قوات الامن المركزي - النيابة العامة - مستشفي شرنقاش).





الفيوم

منطقة الازهر التعليمية والمسجد الملحق بها - مبني سنترال الفيوم - مبني مديرية الطب البيطري بالفيوم - النيابة الادارية بمجمع المصالح بمركز الفيوم - مصلحة الضرائب العقارية بمجمع المصالح بمركز الفيوم - مديرية التموين بمجمع المصالح بمركز الفيوم - مجلس مدينة ابشواي - ادارة ابشواي البيطرية - مجلس مدينة سنورس - ادارة سنورس البيطرية - مجلس مدينة الشواشنة - مجلس مدينة قصر الجبالي - مجمع مدارس بنات طامية - المجلس القومي للمراه بالفيوم - مبني كنيسة ماري جرجس والمباني الملحقة به - مسجد ناصر - دير الانبا ابرام بالعزب - دور العبادة بمركز سنورس- مجلس المدينة يوسف الصديق ومركز تكنولوجيا المعلومات.





الشرقيه

مبني المديرية - ادارة المدينة - ادارة حي اول - ادارة حي ثان

- مراكز تحصين الدوان - مراكز التناسليات - جميع الواحدات البيطرية الحكومية والقائمة بالجهود الذاتية لكل من ادارة ( الزقازيق - منيا القمح - مشتول السوق - بلبيس - العاشر من رمضان - ابو حماد - القرين - فاقوس - الصالحية الجديدة - ههيا - ابو كبير - كفر صقر - اولاد صقر - الحسينية - القنايات - الابراهمية ) - مساجد ( جمعية تحفيط القران بالصاغة - عبد العزيز رضوان بابو خليل - ابو الريش بابو الريش - القيثارية بالصاغة - درهوس بالحسينية - الجمعية الخيرية بالحسينية - الخير بالساحة - وساحة ابو خليل - مكة بشارع فاروق - المبرز بالحسينية - عفاشة شارع النقراشي بجوار السكة الحديد - العيداروس بالمنتزة - عباد الرحمن بمحطة السكة الحديد - القطري بميدان الزراعة - المدينة المنورة بالزراعة - الجمعية الشرعية بشارع فاروق - نور الاسلام بالزهور - المصطفي بالزهور - السكة الحديد بالمعلمين - الزند بالزند - الهداية بالزند - الرحمن بسوق الجملة اول شارع فاروق - مالك بجوار سوق الجملة ش فاروق - برج علي ذكي امام كوبري المحافظة - الصالحين بميدان التحرير.





دمياط

مديرية الطب البيطري و الادارات والوحدات التابعة للمديرية - مديرية الزراعة و الادارات الزراعية - بعض المدارس بجوار الوحدات البيطرية بدمياط - مركز بحوث صحة الحيوان بدمياط - مركز التلقيح الاصطناعي - وحدة علاج الحيوانات الاليفة - قاعة المؤتمرات والندوات بالمديرية - مجلس مدينة الزرقاء وجراج السيارات والمعدات الخاصة.





كفر الشيخ

ادارات ووحدات بيطرية تابعة للمديرية - مديرية الطب البيطري - الادارات تاخارجية - الوحدات البيطرية التابعة لها - مساجد ومجالس مدن بيلا والحامول وسيدي غازي والمدارس ودور المناسبات ومركز التطوير التكنولوجي ومديرية التنظيم والادارة ومعهد بحوث صحة الحيوان ومركز الارشاد الدولي بكفر الشيخ.





الاقصر

تم تطهير المديرية والمنطقة الامامية لها- مصالح حكومية - النيابة الادارية - الرقابة الادارية - ديوان المحافظة - مديرية الاسكان والطرق - حي شمال الاقصر - مديرية الاصلاح الزراعي - مسجد صلاح الدين - مسجد الرحمن.





شمال سيناء

ديوان عام مديرية الطب البيطري بالعريش- ادارة العريش - ديوان عام المحافظة - مديرية التضامن الاجتماعي - مبني المجلس القومي للمراة.





جنوب سيناء

مديرية الطب البيطري - الادارات التابعة للمديرية - مدارس طور سيناء ( مدرسة الزهور الثانوية - مدرسة الامل الرسمية للغات - المدرسة الفكرية للصم وضعاف السمع ) مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات - جيل اكتوبر الاعدادية المشتركة - مدرسة الفيروز الرسمية للغات التابعة لادارة شرم الشيخ - مدرسة مجمع نوبيع الابتدائية والثانوية - مدرسة ابو بكر الصديق - مدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية التابعة لادارة نويبع - المعاهد الازهرية - ادارة المرور والمحكمة - بعض المصالح الخدمية الاخري.



