الاحتكار ومصانع بير السلم في قبضة القانون.. ضبط منظفات وأدوية مجهولة المصدر في كفر الشيخ.. والمحافظ : حملاتنا مستمرة لضبط الأسواق وردع المخالفين.. صور

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم، عن ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات بدون ترخيص وبداخله 516 عبوة جيل مطهر و 200 لتر مواد خام من نفس ذات المطهر و 2000 عبوة فارغة معدة للتعبئة، وجرى -أيضًا - ضبط 288 عبوة كحول داخل أحد محال المستلزمات الطبية لبيعها بأزيد من الأسعار المدونة عليها، وضبط 516 عبوة كحول داخل أحد محال المستلزمات امتنع صاحبها عن بيعها.

مخزن لتصنيع الأدوية في مدينة دسوق دون ترخيص

وتمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بالتسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، من ضبط مخزن يديره صيدلي بمدينة دسوق؛ لتصنيع كميات من الأدوية دون ترخيص بالمخالفة للقانون، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية.





وضبطت الحملة التي قادها العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، 86 ألف كبسولة طبية فارغة مُعدة للتعبئة، و3 آلاف و865 كبسولة جاهزة، ومُعدة للتداول، وكمية من المواد الخام ومستلزمات إنتاج طبية مجهولة المصدر.



