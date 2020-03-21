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محافظات

الاحتكار ومصانع بير السلم في قبضة القانون.. ضبط منظفات وأدوية مجهولة المصدر في كفر الشيخ.. والمحافظ : حملاتنا مستمرة لضبط الأسواق وردع المخالفين.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
تشهد محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة لرجال مباحث التموين وحماية المستهلك لضبط الأسواق والأسعار، ومنع محاولات جشع بعض التجار، لحماية المواطنين من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فضلاً عن ضبط السلع الفاسدة والمغشوشة والتي يجرى تصنيعها وإعدادها فيما يُعرف باسم مخازن أو مصانع بير السلم التي تفتقر إلى المواصفات الفنية والقياسية وتعرض صحة وحياتهم المواطنين للخطر.

ضبط 2300 لتر كحول في السوق السوداء

ولعل من أبرز الضبطيات التي نجح رجال مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، ضبط كمية قدرها 2300 لتر من الكحول الأبيض الإيثيلي قبل بيعها في السوق السوداء لدى صاحب محل مستلزمات طبية، رفض بيع هذه المطهرات الطبية بقصد رفع سعرها، مستغلًا الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، حرر رجال الشرطة المحضر رقم 557 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ ، مركز دسوق.

ضبط مصنع لإنتاج المنظفات المغشوشة

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم، عن ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات بدون ترخيص وبداخله 516 عبوة جيل مطهر و 200 لتر مواد خام من نفس ذات المطهر و 2000 عبوة فارغة معدة للتعبئة، وجرى -أيضًا - ضبط 288 عبوة كحول داخل أحد محال المستلزمات الطبية لبيعها بأزيد من الأسعار المدونة عليها، وضبط 516 عبوة كحول داخل أحد محال المستلزمات امتنع صاحبها عن بيعها.

مخزن لتصنيع الأدوية في مدينة دسوق دون ترخيص

وتمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بالتسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، من ضبط مخزن يديره صيدلي بمدينة دسوق؛ لتصنيع كميات من الأدوية دون ترخيص بالمخالفة للقانون، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية.

وضبطت الحملة التي قادها العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، 86 ألف كبسولة طبية فارغة مُعدة للتعبئة، و3 آلاف و865 كبسولة جاهزة، ومُعدة للتداول، وكمية من المواد الخام ومستلزمات إنتاج طبية مجهولة المصدر.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على التصدي بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر، مشيرًا إلى تشديد الرقابة على المنافذ لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، فضلًا عن التنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن الحملات المستمرة لضبط المخالفين.
الاحتكار ومصانع بير السلم في قبضة القانون.. ضبط منظفات وأدوية مجهولة المصدر في كفر الشيخ.. والمحافظ : حملاتنا مستمرة لضبط الأسواق وردع المخالفين.. صور
الاحتكار ومصانع بير السلم في قبضة القانون.. ضبط منظفات وأدوية مجهولة المصدر في كفر الشيخ.. والمحافظ : حملاتنا مستمرة لضبط الأسواق وردع المخالفين.. صور
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