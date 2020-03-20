شوقى للطلاب: إعداد المشروع والبحث سيكون أسهل من الامتحان.. والشرح خلال أسبوع

علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تساؤل المواطنين بشأن البحث والمشروع الخاص بامتحانات النصف الثاني قائلا: "لن نعرض الطلاب للخطر ولن نحرم أحدا من استكمال العام الدراسي".





وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية له مع "مساء دى أم سى" المذاع عبر فضائية "دى أم سى"، تقديم الإعلامى رامى رضوان، أن كافة المعلومات المتعلقة بالمشروعات خلال الامتحانات سيتم الرد عليها الأسبوع المقبل".





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إعداد المشروع والبحث سيكون أفضل وأبسط من الامتحان، وسيتم شرح كيفية استخدام المكتبة الرقمية ومنصة التواصل وكيف سيتمكن الطلاب من إعداد المشروع خلال فيديو مبسط الأسبوع المقبل.





وطالب طارق شوقى المواطنين، بالصبر وعدم الانسياق وراء الشائعات.