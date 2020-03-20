دوريات أمنية في بورسعيد للتأكد من إغلاق المحلات

قاد اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد حملة مكبرة بجميع شوارع المحافظة للتأكد من إغلاق المحلات والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا.





قام ضباط وأفراد جميع الأقسام بتسيير دوريات، والتنبيه على جميع أصحاب المحلات بإغلاقها في الميعاد المحدد، كما تم تحرير عدد من المخالفات للمحلات و المقاهي غير الملتزمة بالقرار.





واستمر أصحاب المحلات والمهن التي لا يسري القرار عليها في فتح أبوابها وهي المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.





وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور من اليوم وحتى 31/3/2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.





ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية".





وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.



