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فن

تكفلت بـ 50 أسرة.. أكرم حسنى ينضم لـ تحدي الخير

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:32 م
اكرم حسنى
اكرم حسنى
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محمد بدران
أعلن الفنان اكرم حسنى عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن مشاركته فى تحدى الخير لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.

نشر "أكرم" مقطع فيديو أعلن من خلاله استجابته لدعوة الفنان أحمد فهمى، في تحدي الخير، والتكفل بمصاريف 50 أسرة غير قادرة خلال فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 


وأعلنت الحكومة المصرية غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة. 



وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم. علي ان يقوم  رؤساء الاحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الاغلاق .



يأتي ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة .






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