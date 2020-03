تكفلت بـ 50 أسرة.. أكرم حسنى ينضم لـ تحدي الخير

View this post on Instagram

أنا قبلت تحدي الخير من @ahmadfahmy_official و @sheriframzy وهتكفل ب٥٠ أسرة ان شاء الله وبرشح للتحدي @mohamedmamdouhofficial_ @mohamedtharwatofficia1 @bfouadofficial #تحدي_الخير #خليك_في_البيت