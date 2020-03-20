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رياضة

تعليق قوي من مدرب منتخب مصر السابق على الإطاحة بـ حسام عاشور من الأهلي

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:35 م
حسام عاشور
حسام عاشور
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يسري غازي
علق محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر الوطنى السابق على استغناء النادي الأهلي عن نجم خط الوسط حسام عاشور بناء على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني.

وقال مدرب الفراعنة الكبار السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‫من أصعب المواقف في المشوار الكروي لأي لاعب تجرع منه من قبل أساطير كرويه عالميه... كاسياس... راؤل جونزاليز...الخ"؟‬

وتابع "‫احترافيًا: النادي والمدرب مغلطوش..‬ إنسانيا: متعاطف جدًا مع الأسطورة حسام عاشور ابو قلب ابيض، اخويا اللي شبهنا ومننا‬".

وأضاف "‫منقدرش نلوم النادي، ‬‫وفي نفس الوقت مقدر نفسية حسام، اللي الأهلي بالنسبة له زي الأم اللي ميقدرش يبعد عنها".
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