تعليق قوي من مدرب منتخب مصر السابق على الإطاحة بـ حسام عاشور من الأهلي

علق محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر الوطنى السابق على استغناء النادي الأهلي عن نجم خط الوسط حسام عاشور بناء على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني.





وقال مدرب الفراعنة الكبار السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " ‫من أصعب المواقف في المشوار الكروي لأي لاعب تجرع منه من قبل أساطير كرويه عالميه... كاسياس... راؤل جونزاليز...الخ"؟‬





وتابع "‫احترافيًا: النادي والمدرب مغلطوش..‬ إ نسانيا: متعاطف جدًا مع الأسطورة حسام عاشور ابو قلب ابيض، اخويا اللي شبهنا ومننا‬".



