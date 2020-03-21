تفاصيل إصابة عمال بمشروعات كأس العالم في قطر بفيروس كورونا

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، إصابة عاملين من آسيا وأفريقيا بمشروعات كأس العالم 2022 في قطر بفيروس كورونا المستجد.





وقالت "العربية" إن قطر رفضت تجهيز مستشفى طبي بناء على تعليمات منظمات عالمية لعلاج العمالة المصابة بكورونا، مشيرةً إلى أن العاملين نقلوا الفيروس لبعض العمال الآخرين الذين يعملون في مشروعات كأس العالم.





ومساء أمس، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى قطر إلى 470 حالة بعد تسجيل 10 حالات جديدة، وذلك بعد أن أعلنت منظمة العفو الدولية، إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب مئات الإصابات بفيروس كورونا.





وذكرت العفو الدولية أن أماكن العمال في قطر مكتظة وتنقصها خدمات المياه والصرف الصحي، مشيرةً إلى أن العمال في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس.







