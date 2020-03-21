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فن

بعد تصاعد حالات الإصابة بـ كورونا.. أحمد كمال يطالب بوقف تصوير الأعمال الفنية

السبت 21/مارس/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
طالب الفنان الكبير أحمد كمال من زملائه بعدم الذهاب إلى ‏مواقع تصوير المسلسلات بسبب التصاعد المستمر في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجهت شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد هي الأخرى رسالة للدكتور أشرف زكي عبر صفحتها على موقع انستجرام.

وقالت: أرجو من الدكتور أشرف زكى اتخاذ قرار بوقف جميع المسلسلات والأفلام والبرامج عن التصوير الداخلي والخارجي قبل فوات الأوان.. خايفين على أولادنا وأهلنا.

وأعلنت مصر غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة. 

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم. علي أن يقوم  رؤساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق.

كما يأتي ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة.
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