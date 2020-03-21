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سيارات

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

السبت 21/مارس/2020 - 10:02 ص
شيفروليه افيو
شيفروليه افيو
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعا خصوصا بعد تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وقرار "صفر جمارك 2020"، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

ونستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر بعد التخفيض :

أسعار شيفروليه chevrolet

شيفروليه لانوس chevrolet lanos
 تبدأ أسعار السيارة شيفروليه لانوس chevrolet lanos من 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن شيفرولية لانوس

شيفروليه آفيو chevrolet aveo
 تبدأ أسعار السيارة شيفروليه آفيو chevrolet aveo من 192.900 جنيه حتى 198.300 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن شيفرولية افيو

شيفروليه أوبترا chevrolet optra
 تبدأ أسعار السيارة شيفروليه أوبترا chevrolet optra  من 199.900 جنيه حتى 215.500 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن شيفروليه اوبترا

شيفروليه ماليبو chevrolet malibu
 تبدأ أسعار السيارة شيفروليه ماليبو chevrolet malibu من 369.990 جنيها حتى 429.990 جنيها لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن شيفرولية ماليبو

شيفروليه بيك اب chevrolet pickup
 تبدأ اسعار السيارة شيفروليه بيك اب chevrolet pickup من 289.200 جنيه حتى 321.250 جنيها لأعلى فئة.

chevrolet n300
تأتي السيارة شيفروليه n300 بسعر 174.650 جنيها.

نتيجة بحث الصور عن ‫شيفرولية n300‬‎
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