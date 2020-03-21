أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعا خصوصا بعد تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وقرار "صفر جمارك 2020"، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.
ونستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر بعد التخفيض :
أسعار شيفروليه chevrolet
شيفروليه لانوس chevrolet lanos
تبدأ أسعار السيارة شيفروليه لانوس chevrolet lanos من 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه آفيو chevrolet aveo
تبدأ أسعار السيارة شيفروليه آفيو chevrolet aveo من 192.900 جنيه حتى 198.300 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه أوبترا chevrolet optra
تبدأ أسعار السيارة شيفروليه أوبترا chevrolet optra من 199.900 جنيه حتى 215.500 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه ماليبو chevrolet malibu
تبدأ أسعار السيارة شيفروليه ماليبو chevrolet malibu من 369.990 جنيها حتى 429.990 جنيها لأعلى فئة.
شيفروليه بيك اب chevrolet pickup
تبدأ اسعار السيارة شيفروليه بيك اب chevrolet pickup من 289.200 جنيه حتى 321.250 جنيها لأعلى فئة.
chevrolet n300
تأتي السيارة شيفروليه n300 بسعر 174.650 جنيها.