أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعا خصوصا بعد تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وقرار "صفر جمارك 2020"، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات





ونستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر بعد التخفيض :

شيفروليه لانوس

شيفروليه لانوس









شيفروليه آفيو chevrolet aveo

شيفروليه آفيو









شيفروليه أوبترا chevrolet optra

شيفروليه أوبترا









شيفروليه ماليبو chevrolet malibu

شيفروليه ماليبو









شيفروليه بيك اب chevrolet pickup





chevrolet n300

تأتي السيارة شيفروليه n300 بسعر 174.650 جنيها.





تبدأ أسعار السيارةمن 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة.تبدأ أسعار السيارةمن 192.900 جنيه حتى 198.300 جنيه لأعلى فئة.تبدأ أسعار السيارةمن 199.900 جنيه حتى 215.500 جنيه لأعلى فئة.تبدأ أسعار السيارةمن 369.990 جنيها حتى 429.990 جنيها لأعلى فئة.تبدأ اسعار السيارةمن 289.200 جنيه حتى 321.250 جنيها لأعلى فئة.