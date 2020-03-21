كوبا تعلن غلق حدودها أمام غير المقيمين لمنع انتشار كورونا

أعلنت كوبا إغلاق حدودها أمام غير المقيمين، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد محاولة خلال الأيام الأخيرة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من النشاط السياحي الذي يُعتبر المحرّك الأساسي للدولة.



وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل - في خطاب أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ - "إن الجزيرة سجّلت 21 إصابة بالفيروس وحالة وفاة واحدة، وسنُنظّم الدخول عبر حدود البلاد من خلال عدم السماح سوى بدخول المقيمين في كوبا"، مشيرا إلى ضمان عودة الكوبيّين الموجودين في الخارج، وحقّ الأجانب الموجودين في كوبا في العودة إلى بلادهم.



ودعا رئيس كوبا إلى تقليل التفاعلات الاجتماعيّة من أجل كبح انتشار الفيروس.. مضيفا: "الأشخاص المعرّضون لخطر كبير يجب عليهم البقاء في المنزل، وتجنّب الاحتكاك الوثيق".