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أخبار العالم

كوبا تعلن غلق حدودها أمام غير المقيمين لمنع انتشار كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 07:55 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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أ ش أ
أعلنت كوبا إغلاق حدودها أمام غير المقيمين، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد محاولة خلال الأيام الأخيرة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من النشاط السياحي الذي يُعتبر المحرّك الأساسي للدولة.

وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل - في خطاب أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ - "إن الجزيرة سجّلت 21 إصابة بالفيروس وحالة وفاة واحدة، وسنُنظّم الدخول عبر حدود البلاد من خلال عدم السماح سوى بدخول المقيمين في كوبا"، مشيرا إلى ضمان عودة الكوبيّين الموجودين في الخارج، وحقّ الأجانب الموجودين في كوبا في العودة إلى بلادهم.

ودعا رئيس كوبا إلى تقليل التفاعلات الاجتماعيّة من أجل كبح انتشار الفيروس.. مضيفا: "الأشخاص المعرّضون لخطر كبير يجب عليهم البقاء في المنزل، وتجنّب الاحتكاك الوثيق".

وأشار إلى أنه سيتمّ إغلاق جميع الفنادق ومعظم المطاعم في الجزيرة تقريبا، لكنّ السفن وطائرات الشحن ستستمرّ في الوصول إلى الجزيرة.
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