بكري: النائب أبو العينين كان فارسا وله مواقف يعبر عنها بشكل موضوعي.. وينحاز للدولة الوطنية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النائب محمد ابو العينين من اقدم نواب البرلمان، مشيرا إلى أنه شاهدت رؤيته في المواضيع التي كان يعرضها على المجلس، حتى أنه كان له تقرير عن صناعة الغزل والنسيج وكان تقرير هام.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن النائب محمد أبو العينين، سافر مع البرلمان الأوروبي إلى غزة، وكان زيارة جريئة بعد العدوان الاسرائيلي على غزة 2008، وتبنأ بوقائع عديدة وأكد أن الصراع سيستمر طالما أنه كان لا يوجد حقوق للشعب الفلسطيني.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، ان النائب أبو العينين كان فارسا وله مواقف يعبر عنها بشكل موضوعي وينحاز الدولة المصرية ويكشف كثير من المخاطرالتي تتعرض الدولة من الخارج، مؤكدا أن ابو العينين كان يستند إلى المصلحة الوطنية، وأكد ان مصر عليها أن تدخل الثورة الصناعية الرعبتة