شعراوى يكلف المحافظين بحملات يومية لتنفيذ الإجراءات الوقائية من كورونا

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة القيام بحملات يومية من جميع الجهات المعنية بالمحافظات، للتأكيد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة، وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





يأتي ذلك إضافة إلى إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بجميع أنحاء الجمهورية حتى 31 يوم مارس المقبل، والتأكيد على أنه لا يسري هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل.





وأكد وزير التنمية المحلية، ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في جميع المحافظات والقيام بحملات للتأكد من تطبيقها والتعامل بحسم وحزم مع المخالفين، مؤكدًا ضرورة اتخاذ جميع المحافظات الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتقال الفيروس وانتشار العدوى خاصة ومنع أي تجمعات للمواطنين.

