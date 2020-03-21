تسليم مدرسة للتعليم الثانوى بـ الإسكان الاجتماعي في 6 أكتوبر الجديدة لـ الأبنية التعليمية



وأضاف المهندس عادل النجار، أن مشروع المدرسة يقع بقطاع (أ) بمنطقة الـ٨٠٠ فدان على مساحة ١٠ آلاف متر مسطح، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح مدرسة للتعليم الأساسى بالمنطقة العام الماضى، وجارٍ وضع اللمسات الأخيرة لـ5 مدارس أخرى (٣ مدارس تعليم أساسى – مدرستين للتعليم الثانوى) بقطاعات (ب - ج - د)، بالإضافة لمدرسة أخرى للتعليم الثانوى، جارٍ تنفيذها بقطاع (د) ليصل عدد المدارس بالمنطقة إلى ٨ مدارس.





وأشار رئيس الجهاز إلى أن منطقة الـ٨٠٠ فدان تُعد واحدة من المناطق التى استوعبت عددًا كبيرًا من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، بلغت نحو ٤٢ ألف وحدة سكنية، وتضم عددًا من الخدمات التعليمية والدينية والتجارية والصحية.

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أنه تم تسليم مدرسة للتعليم الثانوى سعة 42 فصلًا بـ"الإسكان الاجتماعى"، إلى هيئة الأبنية التعليمية، مضيفًا أن المدرسة من المقرر تشغيلها بداية العام الدراسى القادم، وذلك فى إطار زيادة المبانى الخدمية بالمدينة.