بملابس عصرية.. أسما شريف منير تخطف الأنظار برفقة ابنتها

حرصت أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة برفقة ابنتها.









وكتبت أسما شريف منير على الصورة، تعليقا "أنتي احسن حاجه فيا، ربنا يخليكي ليا و ميحرمنيش منك ابدًا، انا فخورة انك بنتي .. كل سنة و كل ام طيبة و حنينة، ربنا يبارك في عمركم و يخليكم لأولادكم و يفرح قلبكم بيهم و تشوفوهم في احسن حال و صحة، كل ام و كل ست ربت و كبرت، أنتوا ابطال، بحبكم ♥️".





فيما ظهرت اسما شريف منير فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز ونسقت معه بلوزة شيفون باللون البرتقالى، واتسم التصميم بحزام حول الخصر.





فيما انتعلت اسما شريف منير حذاء بيج ذا كعب عال، واعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمالها و المتناسقة مع لون بشرتها أيضا.



