بملابس عصرية.. أسما شريف منير تخطف الأنظار برفقة ابنتها

أنتي احسن حاجه فيا، ربنا يخليكي ليا و ميحرمنيش منك ابداً، انا فخورة انك بنتي 🥰 كل سنة و كل ام طيبة و حنينة، ربنا يبارك في عمركم و يخليكم لأولادكم و يفرح قلبكم بيهم و تشوفوهم في احسن حال و صحة، كل ام و كل ست ربت و كبرت، أنتوا ابطال، بحبكم ♥️ الله يرحمك يا أمي 🙏🏼