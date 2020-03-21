في رسالة للعاملين.. رئيس مصر للطيران: سنعود سريعا للتنافس بقوة ولن نتخلى عن تطلعاتنا

قدم الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، الشكر إلى جميع العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل وتقديرهم للمسئولية جميع المواقف والأزمات.





وقال رشدي زكريا، في رسالته للعاملين، إنه بالرغم من هذه التحديات التي تشهدها البلاد بوجه عام والشركة الوطنية مصر للطيران بوجه خاص، فكلي ثقة ويقين تام في عزمكم وجهودكم للعبور بالشركة من هذه الأزمة الصعبة، التي لم تشهدها الشركة منذ قرابة 88 عاما على إنشائها من توقف حركة الطيران بالكامل.





وأكد رئيس شركة مصر للطيران، أنه بجهود جميع أبناء الشركة المخلصين سنقف يدا واحدة في وجه هذه الظروف ونعبر بالشركة إلى بر الأمان، وناشد العاملين باتخاذ الحيطة والحذر واتباع كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم.





وتابع: شركتنا الحبيبة لن تتوقف طموحاتها وتطلعاتها دائما للأفضل وسوف تعود سريعا لتنافس بقوة مع مثيلاتها من شركات الطيران العالمية ولن تتخلي عن دورها الكبير في دعم الاقتصاد القومي والنهوض بمستقبل أفصل لمصر".



