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أخبار البلد

فى عيد الأم.. القومي للمرأة يناشد كل أم بدعم الوطن

السبت 21/مارس/2020 - 04:00 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى كل أم مصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم الذى يوافق ٢١ مارس من كل عام .
 
و أرسلت الدكتورة مايا مرسي رسالة حب وتقدير وامتنان  إلى كل أم مصرية فى عيدها .. كل أم هى رمز العطاء والمحبة والتضحية..كل أم تساند وطنها بغرس قيم الانتماء وحب الوطن فى أبنائها ..كل أم هى عماد الأسرة و الوطن والقدوة لابنائها .

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى تحية خاصة فى عيد الأم إلى أم الشهيد التى ضحت بأعز ماتملك فداءا للوطن ومازالت تقدم .

ومن منطلق الظروف التى يمر بها الوطن والعالم أجمع حاليًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد covid19  ، تناشد الدكتورة مايا مرسى كل أم مصرية أن تواصل مسيرتها فى دعم وطنها بتوعية أبنائها بضرورة الالتزام بتنفيذ الاجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة المصرية للحد من انتشار الفيروس.

 كل عام وكل أم مصرية فى جميع ربوع مصر بخير
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