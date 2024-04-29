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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تساقط قذائف الاحتلال بكثافة على مخيم البريج وسط قطاع غزة

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك تساقط لقذائف الاحتلال بكثافة على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي سياق آخر فقد أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تجري مشاورات مستمرة مع حركة حماس وإسرائيل، من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتًا إلى أن نجاح الأمر يحتاج إلى إرادة ساسية من الطرفين.

جاء ذلك خلال حوار له مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية علي هامش حضوره المنتدى الاقتصادى العالمى بالرياض.

وأضاف شكري "هذه مفاوضات حساسة.. إنها جارية لبعض الوقت الآن.. أعتقد أنه من الأفضل دائمًا عدم الدخول في التفاصيل، لكن يجب تسليط الضوء على أهمية إنهاء الصراع الحالي في غزة".

وأشار إلى أن الخسائر البشرية من حيث الضحايا المدنيين تتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار حتى نتمكن من زيادة المساعدات وتجنب المزيد من الضحايا والنزوح، مؤكدًا أن نجاح المفاوضات يحتاج إلى إرادة سياسية من الجانبين.

وتابع قوله "يحتاج أيضًا إلى الاعتدال والاعتراف بأن من مصلحة جميع الأطراف المعنية والمنطقة أن ينتهي هذا الصراع، وأن علينا أن ننظر إلى أفق سياسي يمكنه معالجة شمولية القضية الفلسطينية، وخلق الأمن للفلسطينيين، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية".

 

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