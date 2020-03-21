البحث العلمي تعلن مساهمتها في تطهير المنشآت العامة من كورونا.. صور

فى تطهير الأماكن العامة والمنشآت والجامعات من فيروس كورونا،





وأضافت الأكاديمية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواص الإجتماعي "فيسبوك": " مساهمة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا البحثية من خلال - تحالف البتروكيماويات وهو أحد برامج الأكاديمية الفعالة والناجحة بالتعاون مع معهد بحوث البترول فى انتاج مواد مطهرة طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية فى تطهير الأماكن العامة والمنشآت والجامعات من فيروس كورونا...".





وأضاف الأكاديمية: "دى مجموعة من الصور اللى بتشاركها معاكم أكاديمية البحث العلمى والتحالف لإنتاج يومى يقترب من ٥٠٠ برميل سعة البرميل ٢٠٠ لتر بإلاضافة الى منتجات اخرى من الجل والأسبراى المعقم للاستخدامات الشخصية هذا بإلاضافة إلى جهود كبيرة جارية فى التشخيص والبحوث والتطوير فى هذا المجال".

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن المساهمةمن خلال تحالف البتروكيماويات وهو أحد برامج الأكاديمية الفعالة والناجحة بالتعاون مع معهد بحوث البترول بانتاج مواد مطهرة طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.