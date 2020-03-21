التعليم تسعى لتوفير محتوى بالفرنسية على منصة ذاكر الإلكترونية بدون تحميل الدولة أعباء جديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المحتوى الرقمي المتاح على منصة ذاكر الالكترونية ، متوفر حاليا باللغة العربية والإنجليزية فقط.





وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للطلاب الدارسين في المدارس الفرنسية ، فيستطيعون فهم اللغتين لحين ايجاد بديل.





وأضافت وزارة التربية والتعليم : تعمل الوزارة مع مؤسسات عديدة لإضافة محتوى رقمي باللغة الفرنسية بدون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعلن أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg





وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".





واستطرد: "أن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.