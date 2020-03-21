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أخبار العالم

392 حالة بينهم ممرضة.. خريطة تسلل إصابات كورونا إلى السعودية

السبت 21/مارس/2020 - 06:50 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

سجلت المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة أعدادا جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392.

 

وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16. وقال إن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما.

 

إلى ذلك، جدد الدعوة للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات،  حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

 

فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، عن رصد وتسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إن من بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من دول المغرب والهند والأردن والفلبين وبريطانيا والإمارات وسويسرا. وتم عزل الحالات الـ11 مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا.

 

وأضافت أن هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض.

 

كما أشارت الوزارة إلى أن بقية الحالات وهي 58 حالة هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية.

 

49 حالة في الرياض

وأوضحت أن الحالات الـ70 منها 49 حالة في مدينة الرياض، و11 حالة في مدينة جدة، وحالتان في مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى 344 حالة، كان قد تعافى منها 8 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.

 

البعد عن التجمعات

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

 

يذكر أن السعودية أعلنت في وقت سابق، الجمعة، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من يوم السبت.

 

وقال المصدر إن هذه الخطوة تأتي "استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على (كوفيد 19) وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".

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