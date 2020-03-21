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فن

خلال 24 ساعة.. أمى ملكة لـ محمد رمضان تحقق مليون مشاهدة.. شاهد

السبت 21/مارس/2020 - 09:52 م
امى ملكة لـ محمد
امى ملكة لـ محمد رمضان
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أحمد إبراهيم
حققت اغنية "امى ملكة" للفنان محمد رمضان مليون مشاهدة منذ طرحها فى 24 ساعة عبر قناته على موقع يوتيوب. 

ويستعد محمد رمضان حاليا لتصوير مشاهده المتبقيه فى مسلسل "البرنس".


العمل من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.


وحقق فيديو كليب أغنية "إعصار تسونامي" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا ,تخطى حاجز الـ مليون مشاهدة بعد طرحه على القناه الرسمية الخاصة بـ محمد رمضان على اليوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: "اللي بنلاعبه بنغلبه .. اكبر ما فيكوا بنتعبه .. من حيث اتيتم اذهبوا .. يلا من هنا اقلبوا .. انا اعصار تسونامي .. مبعتمدش اسامي ..واحد مفيش مني تاني .. طير بقى من قدامي .. نفسي ف مرة تجددوا .. شفي كلامي وشقلبه .. كل ما اطور قلدوا .. كلهم في بحري بيغرقوا ..تسونامي .. تسونامي .. انا تسونامي".


"إعصار تسونامي" كلمات إسلام شندي واسلام كنكا، وألحان: المدفعجية، وتوزيع: الديزل.
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