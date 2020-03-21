شاهد.. كيف تقضي غادة عبد الرازق وقتها في العزل المنزلي؟

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام موضحه حالة المحيطين بها في منزلها.





وكتبت معلقة على الصورة: ياريت الناس كلها وهمة فى البيت يعملو كدة زينا علشان كل واحد يحمى نفسه وولادة والعاملين معاة داخل المنزل من فضلكم #خليك_بالبيت #خد احتياطاتك #حافظ على نظافتك ونظافة البيت بالمطهرات وربنا يحفظ الجميع بإذن الله 🙏🏻🙏🏻🙏🏻.





ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتي: بحبك أوي كل عيد أم وانتي طيبة, وحشتينا, أحلي فنانة في الوطن العربي.





يشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة غادة عبد الرازق كان بطولة مسلسل "حدوتة مرة" والذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2019.





المسلسل من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسمين أحمد، بطولة: غادة عبدالرازق، مجدي كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، عايدة رياض، محمد شاهين، ودارت أحداثه حول "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.



