شاهد.. كيف تقضي غادة عبد الرازق وقتها في العزل المنزلي؟

ياريت الناس كلها وهمة فى البيت يعملو كدة زينا علشان كل واحد يحمى نفسة وولادة والعاملين معاة داخل المنزل من فضلكم #خليكبالبيت #خد احتياطاتك #حافظ على نظافتك ونظافة البيت بالمطهرات وربنا يحفظ الجميع باْذن الله 🙏🏻🙏🏻🙏🏻