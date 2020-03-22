شيكابالا يكشف سبب انتصارات الزمالك خلال الفترة الأخيرة

قال محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، إن روح الود والحب التي تسود الجميع داخل النادي الأبيض هي السر وراء البطولات التي حققها الفريق مؤخرًا.





وقال شيكابالا في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" روح ود وحب فريدة يعيشها نادي الزمالك من تكاتف الجميع من لاعبين وجهاز فني ومجلس إدارة، وهو أبرز عوامل تتويج الفريق".



