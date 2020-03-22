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رياضة

شيكابالا يكشف سبب انتصارات الزمالك خلال الفترة الأخيرة

الأحد 22/مارس/2020 - 12:42 ص
شيكابالا
شيكابالا
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حسام الحارتي
قال محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، إن روح الود والحب التي تسود الجميع داخل النادي الأبيض هي السر وراء البطولات التي حققها الفريق مؤخرًا.

وقال شيكابالا في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" روح ود وحب فريدة يعيشها نادي الزمالك من تكاتف الجميع من لاعبين وجهاز فني ومجلس إدارة، وهو أبرز عوامل تتويج الفريق".

وعن مستقبل الزمالك في منافسات ومسابقات الموسم الجاري قال شيكابالا:" لازلنا لا نعلم الموقف وأتمنى أن تنتهي أزمة كورونا وتتحسن الأمور في الأيام المقبلة كي تعود المباريات".
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