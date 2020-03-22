AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

4 أمور هامة في التعامل مع وباء كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 12:13 ص
4 أمور هامة في التعامل
4 أمور هامة في التعامل مع وباء كورونا
Advertisements
محمود ضاحي

قال منظمة خريجي الأزهر  إن الله  يقلب العباد بين مظاهر جماله ومظاهر جلاله، فيسوق للناس ما فيه خيرهم وسعادته تذكيرا لهم بفضله ونعمته، كما يسوق إليهم ما فيه ضرهم وشرهم تذكيرا بقدرته عليهم وتصرفه فيهم.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الواجب على الإنسان أن يعلم أن ما يجريه الله تعالى عليه من مظاهر الجمال والجلال ما هو إلا امتحان في الحالتين، (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور) [الملك: ٢]. فينبغي على الإنسان أن يتلقى قدر الله بالرضا والتسليم التام من غير اعتراض ولا سخط.

وأضافت: على  الإنسان في أوقات الابتلاء أن يتخذ أسباب السلامة، ممتثلا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا الله تعالى في القرآن بقوله: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا) [البقرة: ]، وفي إطار التقارير الصحية المتتابعة عن سرعة انتشار (فيروس كورونا- كوفيد 19) وتحوُّله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره، وأن المصاب به قد لا تظهر عليه أعراضه، ولا يَعْلم أنه مصاب به، وهو بذلك ينشر العدوى في كل مكان ينتقل إليه، فإن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف أهابت بسائر المواطنين في شرق البلاد وغربها أن يتعاملوا مع هذا البلاء وفق الآتي:


 أولا: كثرة الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء والاستغفار حتى يرفع هذه الغمة عن البلاد والعباد


 ثانيا: الالتزام بالسلوك الصحي السليم، من المحافظة على النظافة في البدن والملابس والأطعمة والأماكن، وغسل الأيدي دوريا، وتطهير الأسطح بالمطهرات القاتلة للفيروس، وعدم ملامسة الوجه قبل غسل الأيدي أو تعقيمها.

ثالثا الالتزام بالبقاء في البيوت أطول مدة ممكنة، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة، والابتعاد عن أماكن الازدحام والاختلاط، حتى في صلاة الجمعة والجماعة، فقد رخص الفقهاء المعتبرون في ترك الجمعة والجماعة إذا توفر العذر الشرعي لذلك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَمِعَ المنادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عذر، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى»، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ». [رواه أبو داود]. فقد دل الحديث على كون الخوف والمرض عذرا لترك الجماعة، والخوف أعم من أن يكون على نفسه أو ماله. والخوف  حاصلٌ الآن بسبب سرعة انتشار الفيروس، وقوَّة فتكه، وعدم الوصول إلى علاج ناجع له حتى اللحظة، ومن ثَمَّ فالمسلمُ معذورٌ في التخلُّف عن الجمعة أو الجماعة. كما أن من أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظُ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.

رابعا: ينبغي على جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية للحدِّ من انتشار الفيروس والقضاء عليه، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المختصة، وتجنُّب ترويج الشائعات التي تُروِّعُ الناس، وتوقعهم في بلبلة وحيرة من أمرهم.

وطالبت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ضارعة إلى الله عز وجل أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنب العالم كله سائر البلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلغاء صلاة الجمعة والجماعة منعا لانتشار كورونا جائز شرعا (هيئة كبار العلماء)

الإمام الأكبر يقرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر

الأوقاف تقرر إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة وغلق جميع المساجد

الأذان والأجراس.. إيقاف مؤقت لإنقاذ الأرواح.. تعليق الصلاة بالمساجد والأزهر والكنائس لمواجهة كورونا

حكم صيغة الأذان الجديدة صلوا في بيوتكم أو رحالكم ومتى تقال؟ الأزهر يحسم الجدل

صلوا في رحالكم.. كورونا يغلق المساجد.. والأوقاف تقرر إيقاف الجمعة والجماعات.. والإفتاء: القرار جائز شرعا

ترشيحاتنا

9 إصابات جديدة.. الصحة: 294 مصابا و10 وفيات أحدث إحصائية ضحايا كورونا فى مصر

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. لرفع الوباء وإزالة الهموم والكروب

علامة واحدة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

لمواجهة جشع التجار.. البترول تطرح «مطهر 70%» كحول بأسعار رمزية لدعم محاربة كورونا

مصري 100 % .. إختراع جديد للحد من كورونا.. شاهد

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكون مصابا بـ فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح