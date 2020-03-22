بصورة نادرة مع والدتها .. بوسي تحتفل بعيد الأم.. شاهد

شاركت المطربة بوسي في الاحتفال بعيد الأم، وذلك بنشر صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









ونشرت المطربة بوسي صورة من طفولتها بصحبة والدتها وعلقت قائلة "وحشتيني أوي أوي اوي يا كل حاجه في حياتي ياأمي وابويا وصحبتي وأختي وحبيبتي وسندي وظهري في الدنيا يالي من بعدك ظهري انكسر".









وتابعت "طلعت شبهك في كل حاجه كل سنه وانتي دايما معايا في قلبي وعقلي بس انتي في مكان احسن بكتييييير ربنا يرحمك ياحبيبتي في الجنة ان شاء الله #وكل سنه وكل أم طيبة وبخير وبصحة # Happy Mother’s Day 🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️".









يشار إلى أن عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.







