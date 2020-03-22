المناخ والمياه.. شعار اليوم العالمي للأرصاد الجوية 2020

تحيي المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، غدا /الاثنين/، اليوم العالمي للأرصاد الجوية، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم تخليدا لذكرى دخول اتفاقية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO حيز التنفيذ بتاريخ 23 مارس عام 1950.ويحمل احتفال هذا العام 2020 عنوان "المناخ والمياه"، حيث يسلط الضوء على أن العالم يواجه الآن تحديات متزايدة ناجمة عن الإجهاد المائي والفيضانات والجفاف ونقص الوصول إلى الإمدادات النظيفة.. وهناك حاجة ملحة لتحسين التنبؤ بمياه الشرب ورصدها وإدارتها ولمعالجة مشكلة المياه الزائدة أو الملوثة.

وأشار بيتيري تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن المياه العذبة حيوية للحياة، ففي المتوسط، لا يمكن للإنسان أن يعيش أكثر من 3 أيام بدونه، وأن المياه ضرورية لإنتاج الغذاء، وجميع السلع والخدمات التي نقدمها وللبيئة.

ويواجه العالم الآن تحديات متزايدة يفرضها الإجهاد المائي والفيضانات وحالات الجفاف ونقص الوصول إلى الإمدادات النظيفة.. وهناك حاجة ملحة لتحسين التنبؤ ومراقبة وإدارة إمدادات المياه ومعالجة مشكلة المياه الزائدة أو القليلة أو الملوثة، لذلك يتشارك اليوم العالمي للأرصاد الجوية واليوم العالمي للمياه 2020 موضوع المناخ والمياه.

وأضاف تالاس، أن هذا الموضوع يركز على إدارة المناخ والمياه بطريقة أكثر تنسيقا واستدامة لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا.. وكلاهما يكمن في صميم الأهداف العالمية بشأن التنمية المستدامة وتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.

وكشف تقرير تنمية المياه في العالم لعام 2019، إلى تزايد استخدام المیاه في جمیع أنحاء العالم بنسبة 1% سنويًا تقريبا منذ ثمانینيات القرن الماضي بسبب تزايد عدد السكان، واتباع أنماط عمل أكثر استهلاكا للمياه، وتقلبیة ھطول الأمطار، والتلوث، ومن المتوقع أن يستمر ھذا الاتجاه بمعدل مماثل لغاية 2050، بما يمثل زيادة عن المستوى الحالي بنسبة من 20 إلي 30%.

ويعیش أكثر من ملیاري نسمة في بلدان تعاني من إجهاد مائي مرتفع، فیما يعاني نحو 4 ملیارات نسمة ندرة شديدة في المیاه خلال شهر واحد على الأقل من العام، والضغط على توافر المیاه وجودتها يهدد التنمیة المستدامة، والنظم الإيكولوجیة، والتنوع البیولوجي في جمیع أنحاء العالم.. وتمثل الظروف الهیدرولوجیة العالمیة للفیضانات والجفاف، فضلا عن النزاعات المحتملة على استخدام المیاه، بعضا من أكبر التحديات والتهديدات التي يواجهها العالم.. إلا أن القدرة على مراقبة ھذا المورد الحیوي وإدارته مجزأة وغیر كافیة، لذا أصبحت الحاجة إلى خدمات ھیدرولوجیة تشغیلیة قوية وتحسین المراقبة والتنبؤ أشد من أي وقت مضى.

ويتسبب تغير المناخ في تسريع الدورة الهيدرولوجية، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة معدل التبخر، وارتفاع معدلات التبخر الهطول لیس موزعا بالتساوي.. فقد تشهد بعض المناطق ھطولا غزيرًا يتجاوز المعدل العادي، بینما تصبح مناطق أخرى عرضة للجفاف مع تغیر المواقع التقلیدية لأحزمة الأمطار والصحاري، وقد أصبحت الأخطار المتعلقة بالمیاه، من قبیل الجفاف والفیضانات أكثر حدة، وتتساقط الآن خلال ظواھر الهطول المتطرف نسبة من الأمطار السنوية أكبر بكثیر مما يتساقط بشكل متساو خلال العام.

وفي أجزاء كثیرة من العالم، أصبحت أنماط ھطول الأمطار الموسمیة أكثر عشوائیة، وھو ما يؤثر على الزراعة والأمن الغذائي وسبل العیش لملايین الأشخاص، ومعظم الأنهار ومسطحات المیاه العذبة عابرة للحدود، وغالبا ما يترتب على القرارات التي يتخذھا أي بلد بشأن موارد المیاه آثار على بلدان أخرى، مما يجعل المیاه مصدرا محتملا للسلام والنزاع على حد سواء، وتدعم البیانات المناخیة والمعلومات إدارة الإمدادات بالمیاه السطحیة والحد من مخاطر الكوارث، وتتضمن تلك البیانات والمعلومات حسابات تواتر ومدة ھطول الأمطار الغزيرة، والحد الأقصى المحتمل للهطول والتنبؤ بالفیضانات.. وأصبحت ھذه البیانات الآن، على النطاقات الزمنیة الأسبوعیة والموسمیة والسنوية وعلى المستويات الوطنیة والإقلیمیة والمحلیة، أكثر أھمیة من أي وقت مضى.

وكشف تقرير جديد أعدته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وشبكة واسعة من الشركاء، يسلط الضوء على العلامات المادية الواضحة لتغير المناخ، مثل زيادة حرارة الأرض والمحيطات، وتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر، وذوبان الجليد. ويوثق التقرير آثار ظواهر الطقس والمناخ على التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، والصحة البشرية، والهجرة والنزوح، والأمن الغذائي، والنظم الإيكولوجية البرية والبحرية. ويتضمن تقرير "حالة المناخ العالمي في عام 2019"، مدخلات من المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، ومن خبراء دوليين بارزين، ومؤسسات علمية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة. ويقدم هذا التقرير الهام معلومات موثوقة لمقرري السياسات عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من أجل المناخ.

وأعلن أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في مقدمة التقرير، نحن الآن بعيدون عن تحقيق الأهداف التي يدعو إليها اتفاق باريس، والبالغة إما 1.5 درجة سلسيوس وإما درجتين سلسيوس. وأضاف أن هذا التقرير يعرض بإيجاز آخر ما وصل إليه العلم، ويوضح الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات مناخية بعيدة المدى. كما يجمع التقرير بيانات من مختلف مجالات علوم المناخ ويسرد الآثار المستقبلية المحتمل أن تترتب على تغير المناخ - من الآثار الصحية والاقتصادية إلى تراجع الأمن الغذائي وزيادة النزوح.

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وكشف التقرير عن المؤشرات التي توثر في المناخ وهي:

1- غازات الاحتباس الحراري: ففي عام 2018، بلغت الكسور الجزيئية لغازات الاحتباس الحراري مستويات عالية جديدة، إذ بلغ المتوسط العالمي للكسر الجزيئي لثاني أكسيد الكربون ‎CO2‏) 407.8 ± 0.1 جزء في المليون (‎ppm‏، والميثان ) CH4 1869± ‎2‏ جزء في البليون (‎ppb، وأكسيد النيتروز ‎N2O‏) 331.1 ± 0.1 جزء في البليون (‎ppb‏. وتشير البيانات الأولية إلى أن تركيزات غازات الاحتباس الحراري قد استمرت في الزيادة في عام 2019. ويشير إسقاط أولي للانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون من مصادر أحفورية، باستخدام بيانات من التسعة أشهر الأولى من عام 2019، إلى أن الانبعاثات ستزيد بنسبة +0.6 % في 2019 (بهامش يتراوح بين -0.2 % إلى +1.5 % ).

‏2- المحيطات :

- موجات الحر البحرية: يذهب إلى المحيطات أكثر من 90 % من الطاقة الزائدة المتراكمة في النظام المناخي نتيجة لزيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري. وفي عام 2019، تجاوز المحتوى الحراري للمحيطات، حتى عمق 2 كيلومتر، الأرقام القياسية المرتفعة السابقة المسجلة في 2018.

- احترار المحيطات: له آثار واسعة النطاق على نظام المناخ، كما أنه يسهم في ارتفاع مستوى سطح البحر بما يربو على 30 % من خلال التمدد الحراري لمياه البحار. هذا، ويغير احترار المحيطات التيارات المحيطية، ويغير من ثم بشكل غير مباشر مسارات العواصف ويؤدي إلى ذوبان الجروف الجليدية العائمة. ويمكن أن يؤدي احترار المحيطات، إلى جانب تحمض المحيطات وتناقص الأكسجين، إلى تغييرات هائلة في النظم الإيكولوجية البحرية. وفي عام 2019، شهدت المحيطات درجات حرارة دافئة بشكل غير عادي لما يقرب من شهرين في المتوسط.

- تحمض المحيطات : في العقد 2009-2018، امتصت المحيطات حوالي 23 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية، مما يخفف من آثار تغير المناخ ولكن يزيد من حموضة المحيطات. وتغير الأس الهيدروجيني يقلل من قدرة الكائنات البحرية، مثل بلح البحر والقشريات والشعاب المرجانية، على التكلس، مما يؤثر على الحياة البحرية والنمو والتكاثر.

- تناقص الأكسجين في المحيطات : ‏تشير عمليات الرصدات والنماذج على السواء إلى أن الأكسجين يتناقص في المحيطات المفتوحة والساحلية، بما في ذلك مصبات الأنهار والبحار شبه المغلقة. فمنذ منتصف القرن الماضي، تشير التقديرات إلى انخفاض مخزون الأكسجين في المحيطات على نطاق العالم بنسبة 2-1 % (77-145 مليار طن).

- النظم الإيكولوجية البحرية: يعتبر الآن تناقص الأكسجين، إلى جانب احترار المحيطات وتحمضها، تهديدًا هامًا للنظم الإيكولوجية للمحيطات ولرفاه الناس الذين يعتمدون عليها.

3- الجليد :

تأكد في 2019 استمرار انحسار الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية منذ فترة طويلة. وبلغ متوسط رقعة الجليد البحري في سبتمبر (وهو عادة أدنى مستوى في السنة) ثالث أدنى مستوى مسجل، وبلغ الحد الأقصى اليومي للرقعة ثاني أدنى مستوى بالتساوي مع عام آخر.





وحتى 2016، أبدت رقعة الجليد البحري في المنطقة القطبية الجنوبية زيادة محدودة على المدى الطويل. بيد أن هذا الاتجاه قد توقف في أواخر 2016 بسبب انخفاض مفاجئ في مساحة الرقعة إلى قيم منخفضة للغاية. ومنذ ذلك الحين، ظلت رقعة الجليد البحري في المنطقة القطبية الجنوبية عند مستويات منخفضة نسبيًا.





الأنهار الجليدية: تشير النتائج الأولية للمرفق العالمي لمراقبة الأنهار الجليدية إلى أن موسم 2019/2018 كان السنة الثانية والثلاثين على التوالي التي شهدت محصلة سلبية لكتلة الأنهار الجليدية المرجعية المختارة. ومنذ عام 2010، سجلت ثماني سنوات من بين السنوات العشر التي شهدت أكبر محصلة سلبية للكتلة.