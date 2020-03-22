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اقتصاد

البورصة تربح 15 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

الأحد 22/مارس/2020 - 10:50 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع أيضا، متأثرة بتحسن أسواق المال العالمية رغم مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 15.3 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة التداول.

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.96% ليصل إلى مستوى 9661 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليصل إلى مستوى 1236 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.28% ليصل إلى مستوى 10629 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.99% ليصل إلى مستوى 3660 نقطة.

كما قفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليصل مستوى 853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 952 نقطة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 25 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

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