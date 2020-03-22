إيران تعلن تحدي كورونا وأمريكا.. خامنئي: لدينا القدرة على مواجهة أي نوع من الأزمات

عرضت واشنطن مساعدة طهران في مكافحة تفشي الفيروس التاجي، وفي الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الجاري أنه لن يكون هناك تخفيف للعقوبات على إيران، على الرغم من الدعوات لتخفيف الضغط وسط جائحة الفيروس التاجي.





وفي مقابل ذلك، شكك المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في عرض واشنطن توفير الدواء لإيران وسط تفشي "كوفيد 19"، مشيرا إلى شكوكه بأن "الولايات المتحدة هي التي خلقت الفيروس".





وفي خطاب متلفز، وصف خامنئي الاقتراح الأمريكي بأنه "غريب"، مشيرا إلى أن إيران لديها القدرة على محاربة "أي نوع من الأزمات" بمفردها.





وعرض الأمريكيون عدة مرات مساعدة إيران على احتواء الفيروس، ورد خامنئي: "بصرف النظر عن وجود شكوك حول قيام أمريكا بإنشاء هذا الفيروس، عرضهم غريب لأنهم يواجهون نقصًا في معركتهم ضد الفيروس".





وحذرت الولايات المتحدة طهران من أن سياسة "أقصى ضغط" ضد إيران لن تتوقف على الرغم من وباء الفيروس التاجي الذي يجتاح العالم.





ودعت روسيا والصين، الولايات المتحدة إلى التخلي عن عقوباتها من جانب واحد ضد إيران وسط جائحة الفيروس التاجي.





وتعتبر إيران من بين الدول الأكثر تضررا من فيروس "كوفيد 19"، مع وجود 20610 حالة مؤكدة و1556 حالة وفاة.



