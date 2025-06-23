زياد عمار نجم منتخب مصر لكرة قدم العلم: حلم الأولمبياد أصبح ممكنًا.. واللعبة رياضة المستقبل

أعرب زياد عمار لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم العلم، عن سعادته بإستضافة مصر لبطولة إفريقيا الأولى لكرة القدم العلم "AFRICA FLAG 2025" والتي أقيمت على ملاعب نادي Club One التابع للمصرية للاتصالات.



وأكد أن البطولة شهدت مستوى تنافسي مميز بين المنتخبات المشاركة وهو ما يؤكد أن هذه اللعبة ولدت عملاقة وستنتشر بشكل مبهر خلال السنوات القادمة.



وأبدى سعادته الكبيرة بدخول اللعبة إلى أجندة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية صيف 2028، مشيرًا إلى أن هذه الرياضة تطورت بشكل مبهر خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح أن دخول اللعبة إلى عالم الأولمبياد سيساعد في انتشارها وتعريف الناس بها في وقت قياسي وستصبح تحت الأنظار مما سيمنحنا اهتماما خاصا من قبل الدولة وسيتوفر لنا الإحتكاك المناسب للمنافسة على تذكرة الصعود إلى الأولمبياد المقبلة.



وأضاف أن مصر تمتلك منتخبًا مميزًا به العديد من اللاعبين الصاعدين بالإضافة إلى أصحاب الخبرات، وهو ما يشير إلى أننا سنصبح من القوى الإقليمية والقارية خلال الفترة المقبلة.



وحصد الفراعنة المركز الثاني في المشاركة الأولى لهم بعد الخسارة أمام المنتخب النيجيري بصعوبة بنتيجة 13-12.



وشهدت المباراة النهائية ندية وإثارة كبيرة وتبادل كلا المنتخبين التقدم خلالها قبل أن يحسمها منتخب النسور الخضراء لصالحهم في النهاية.



وكان أبناء النيل قد استهلوا مشوارهم في البطولة بتصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 32-31، ثم خسروا أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 20-25، قبل أن يفوزوا على منتخب نيجيريا بنتيجة 28-19.



وفي نصف النهائي تفوقوا على منتخب المغرب بنتيجة 21-12، قبل أن يخسروا في النهائي أمام منتخب نيجيريا بصعوبة بنتيجة 13-12.



ومثل منتخبنا الوطني في البطولة القارية 12 لاعبًا وهم: "محمود أبو شادي - يوسف غيث - زياد عمار - مروان حسن - عبد الرحمن مندور - مصطفى غيث - أحمد بدر - سيف الدين عمر - عبد الرحمن حجاج - يوسف جلال - هيثم علي - لؤي موسى".



وعلى صعيد منافسات السيدات، حقق منتخبنا الوطني الميدالية البرونزية في المشاركة الأولى له بالبطولات القارية.