أرقام رامي ربيعة مع العين الإماراتي أمام مانشستر سيتي في كأس العالم

ودّع نادي العين الإماراتي بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد خسارته الكبيرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

أرقام رامي ربيعة أمام مانشستر سيتي

لعب رامي ربيعة مع العين الإماراتي 90 دقيقة وتمكن من تشتيت الكرة 6 مرات

وفاز مدافع منتخب مصر في 4 إلتحامات من أصل 6

مرر رامي ربيعة الكرة 26 مرة بشكل صحيح من أصل 34

خسر الاستحواذ 8 مرات

لعب ربيعة 7 تمريرات طويلة ، أثنين منهم بشكل صحيح

ارتكب رامي ربيعة ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

شهدت المباراة سيطرة مطلقة من الفريق الإنجليزي الذي قدّم أداءً هجومياً مميزاً، حيث تناوب لاعبوه على تسجيل الأهداف وسط غياب واضح للفاعلية الدفاعية لدى ممثل الكرة الإماراتية.

مانشستر سيتي، بقيادة مدربه بيب غوارديولا، أكد بهذا الانتصار جاهزيته للمنافسة على اللقب، وحسم تأهله إلى دور الستة عشر من البطولة مبكراً.