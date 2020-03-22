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أصل الحكاية

داروين يستغل القاصرات.. قصة هاشتاج تصدر تويتر وأثار غضب السعوديين

الأحد 22/مارس/2020 - 11:35 ص
داروين
داروين
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عبدالله قدري
دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #داروين_ يستغل_ القاصرات، وذلك بعد قيام أحد مشاهير التواصل الاجتماعي المعروف باسم "داروين" باستغلال الأطفال والقاصرات عبر عدة منصات، والتأثير عليهم ليصل الحال بهم لقول عبارات تكفيرية وعبادته، ونشر صور جنسية لهم.

وشن المغردون هجوما حادا على داروين، وطالبوا بمعاقبته، مع ضرورة مراقبة الأطفال والمحتوى الذي يتابعوه.

وانكشف داروين بعد أن قام أحد الهاكر باختراق حسابه على موقع "تيك توك" الشهير، ليكشف فضائح بالجملة للمغرد الشهير.

وكشفت هذه الفضائح عن استغلاله للقاصرات بالحديث معهم عن أمور مخلة، والتلفظ بألفاظ عبودية، كما أن البعض صار ينعته بكلمة "البابا" كدليل على التبجيل والتقديس.

وجاءت التعليقات على الهشتاج كالآتي: هذا الزبالة لازم يمسكونه بأقرب وقت يستغل القاصرات وفوقها يعبدونه والعياذ بالله!!
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