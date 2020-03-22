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رياضة

5 مطالب رسمية لإلغائها.. كورونا يهدد أولمبياد طوكيو 2020

الأحد 22/مارس/2020 - 01:12 م
أولمبياد طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020
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عمرو الحلواني
أصبحت دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو المقرر إقامتها فى شهر يوليو من العام الجارى مهددة بالتأجيل أو الإلغاء فى ظل انتشار فيروس كورونا الخطير بشكل موسع فى الفترة الأخيرة .

وشهدت الساعات القليلة الماضية،مطالب رسمية من قبل عدد من الدول بشأن تأجيل مسابقة أولمبياد طوكيو نتيجة تفشي فيروس كورونا بشكل قوى فى العالم أجمع .

وطالبت اللجنة الأولمبية البرازيلية اللجنة الدولية بضرورة تأجيل الأولمبياد المقبلة ، وهو الأمر نفسه بالنسبة للاتحاد الإسبانى لكرة القدم، وأيضا الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى .

كما طالب الاتحاد الإيطالي للسباحة والاتحاد الفرنسى لكرة القدم بضرورة تأجيل الأولمبياد أيضا نتيجة التفشي الخطير لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية .

وتراقب اللجنة الأولمبية الدولية آخر تطورات الموقف الخاص بفيروس «كورونا» بشكل مدقق قبل صدور القرار رسميا سواء بالإعلان عن خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بشكل طبيعى أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وشكل منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي «طوكيو 2020»، فريق عمل للتنسيق مع السلطات الصحية في بلادهم، بشأن فيروس كورونا وكيفية التحرك في مواجهة انتشاره.

وأعلن توشيرو موتو رئيس اللجنة المنظمة الأولمبياد طوكيو  أن انتشار فيروس كورونا المستجد والمتنامي في الصين يشكل "قلقا كبيرا" قبل أشهر على انطلاق الالعاب الاولمبية والبارالمبية في اليابان الصيف المقبل.

وأضاف موتو: «نحن قلقون للغاية حيال إمكانية أن يخفف انتشار الوباء من الاهتمام والحماس تجاه الألعاب (الاولمبية)، آمل أن يتم القضاء عليه في أسرع وقت ممكن نخطط للتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، اللجنة البارالمبية الدولية، الحكومة ومدينة طوكيو لمواجهة هذه المعضلة».

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