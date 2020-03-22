زلزال مدمر يضرب كرواتيا ويهدم مباني مهمة بالعاصمة.. صور

وأفادت أنباء وسائل الإعلام المحلية في كرواتيا، بأن طفلا في الخامسة عشرة من عمره في حالة حرجة جراء تعرضه لإصابة خطرة كأول حالة تسجل رسميا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الدولة اليوم





وقالت وكالة رصد الزلازل الأوروبية (إم إس سي) إن الزلزال بلغت قوته 5.3 درجة وضرب منطقة واسعة شمال العاصمة زغرب الساعة 6:23 صباحا (0523 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.





وكان مركز الزلزال على بعد 7 كيلومترات (4 أميال) شمال زغرب على عمق 10 كيلومترات (6 أميال).





وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش إن الزلزال كان الأكبر في زغرب خلال 140 سنة الماضية.



