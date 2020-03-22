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أخبار العالم

زلزال مدمر يضرب كرواتيا ويهدم مباني مهمة بالعاصمة.. صور

الأحد 22/مارس/2020 - 01:17 م
على صالح
هز زلزال قوي دولة كرواتيا، اليوم الأحد، ما تسبب في حالة من الذعر أجبرت السلطات على إخلاء المستشفيات، بعد أن ألحقت الهزة الأرضية أضرار واسعة النطاق - بعدد من المباني والمقار في الدولة بما في ذلك الكاتدرائية الشهيرة بالعاصمة - التي تشهد إغلاقا جزئيا بسبب فيروس كورونا التاجي.


وأفادت أنباء وسائل الإعلام المحلية في كرواتيا، بأن طفلا في الخامسة عشرة من عمره في حالة حرجة جراء تعرضه لإصابة خطرة كأول حالة تسجل رسميا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الدولة اليوم

وقالت وكالة رصد الزلازل الأوروبية (إم إس سي) إن الزلزال بلغت قوته 5.3 درجة وضرب منطقة واسعة شمال العاصمة زغرب الساعة 6:23 صباحا (0523 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد. 

وكان مركز الزلزال على بعد 7 كيلومترات (4 أميال) شمال زغرب على عمق 10 كيلومترات (6 أميال).

وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش إن الزلزال كان الأكبر في زغرب خلال 140 سنة الماضية.

وتصدع العديد من المباني في العاصمة، وتضررت الجدران والأسطح. كانت شوارع وسط المدينة مليئة بالحطام. سقطت ألواح خرسانية على السيارات ، وهبطت المداخن أمام المداخل
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